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يتنافسان على المشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى انعقاده

«الأفافاس» وبالأرسيدي» يعرضان أجندتهما المخلدة لمؤتمر الصومام قبل الموعد

  12 أوت 2017 - 21:07   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
«الأفافاس» وبالأرسيدي» يعرضان أجندتهما المخلدة لمؤتمر الصومام قبل الموعد

أعلنت كل من جبهة القوى الاشتراكية وكذا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزبان الغريمان عن مشاركتهما في الاحتفالات المخلدة لمؤتمر الصومام المصادف لـ 20 أوت من كل سنة، بقرية إفري أوزلاقن بولاية بجاية، حيث دأبا على المشاركة في هذه الاحتفالات نظرا إلى رمزية التاريخ، وكذا محاولة من كل طرف الاستحواذ على الاحتفالات بجلب أكبر عدد من المناضلين للمشاركة في هذه المناسبة. 

كشف «الأفافاس» في بيان له على موقعه الرسمي، عن سير التحضيرات على قدم وساق استعدادا للاحتفال بذكرى انعقاد مؤتمر الصومام المصادف لـ 20 أوت، من كل سنة بقرية أوزلاقن في بجاية، كما أعلن «الأرسيدي» عن تسطيره لأجندة الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية الكبيرة، التي يستهلها بتنظيم ندوة بمشاركة كوادر الحزب الذين سيتطرقون إلى أهداف المؤتمر وكذا نتائجه وحيثيات انعقاده خلال تلك الفترة، أي بعد عامين عن انطلاق الثورة التحريرية المظفرة، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية هذا العام، قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها خلال أواخر شهر أكتوبر، حيث يسعى كلا الحزبين من خلال هذا التجمع الكبير الذي يحضره مئات المواطنين من مختلف ولايات الوطن إلى استقطاب أكبر عدد إلى فلكه، والدعوة إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، حيث أصبحت هذه المنطقة تسجل أقل نسبة من المشاركة لعدة اعتبارات، وتعد إفري القرية التاريخية الجامعة لهذين الحزبين التقليديين منذ عدة سنوات، فرغم الاختلاف الكبير الواضح في الأفكار التي يحملها كل طرف، لأن «الأرسيدي» ذو التوجه العلماني المطلق ينادي بفصل الدين عن الدولة، بالمقابل نجد على نقيض آخر «الأفافاس» يميل إلى الأفكار الاشتراكية المحافظة. من جهتها تبذل السلطات كل مجهوداتها من أجل إحياء هذه المناسبة التاريخية، من خلال تنشيط عدة ندوات بحضور مجاهدينر إضافة إلى تكريم الأسرة المجاهدة نظير الخدمات التي قدمتها أثناء الثورة التحريرية المظفرة، ويعتبر مؤتمر الصومام من أهم الأحداث التاريخية التي عرفتها الثورة التحريرية، الذي جاء نتيجة التطورات والإنجازات السياسية والعسكرية التي تم تحقيقها خلال عامين فقط من اندلاع الثورة التحريرية، وجاء لوضع الخطط المستقبلية والعمل على تطوير وتقديم كل ما هو إيجابي لتحديد استراتيجية منظّمة وموحّدة وشاملة ذات علاقة مباشرة بالعمل الثوري، ويكون ذلك على جميع الأصعدة سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي.

 نادية حدار
 

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