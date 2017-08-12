الداخلية تعلن عن اتخاذ إجراءات استعجالية لتأمينهم

تكليف الولاة ومصالح الأمن بضمان الحماية للأئمة من الاعتداءات

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، عن اتخاذ إجراءات آنية لحماية الأئمة من الاعتداءات التي طالتهم خلال الفترة الأخيرة بالمساجد.

أوضحت وزارة الداخلية أنها واعية بالانشغالات الأخيرة للأئمة بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم، والتي تبقى -حسب بيان لها-معزولة، مشيرة إلى أنها اتخذت بصورة آنية كل الإجراءات اللازمة أمام هذا الوضع، وذلك بإسداء أوامر مستعجلة للولاة وكذا مصالح الأمن قصد ضمان أمن وسكينة الأئمة وتوفير الحماية والظروف المواتية لهم من أجل ممارسة مهنتهم النبيلة، دون أن تقدم أية تفاصيل عن فحوى هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من الاعتداءات التي تطال الأئمة في المساجد. وقد وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في وقت سابق تعليمات لمدراء الشؤون الدينية بالولايات، تقضي برفع مستوى التأهب في مساجد الجمهورية بالتنسيق مع مصالح الأمن، بعد حوادث الاعتداء على الأئمة والمصلين التي عرفتها، مثلما وقع في البويرة وتبسة ومناطق أخرى. وكانت هذه الفئة دعت في أكثر من مرة لتوفير الحماية لها من الاعتداءات التي تطالها، وهددت في هذا الصدد بالتصعيد، حيث نظم عدد من الأئمة في ولاية سكيكدة، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي الإسلامي «علي الغائب» بوسط المدينة، بسبب تفاقم الاعتداءات ضدهم، وشهدت الوقفة تدخل رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، الذي أكّد على وجوب معاقبة السلطات للمعتدين على الأئمة، مضيفا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم، ما يمنعهم من ممارسة عملهم في أمان.

زين الدين.ز