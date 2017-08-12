بدوي يعد بترتيب لقاء بين مساهل وأعيان تمنراست

جهود لتسهيل الإجراءات الإدارية للجزائريين المقيمين شمالي مالي

وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية بتنظيم لقاء بين أعيان ولاية تمنراست ووزير الشؤون الخارجية لبحث سبل تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بدول الجوار، خاصة بعد غلق قنصلية غاو شمالي مالي.

ردا على انشغالات المنتخبين المحليين بالولاية المنتدبة لعين قزام بخصوص التكفل باحتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بدول الجوار لاسيما بعد غلق قنصلية الجزائر بغاو شمال مالي، وعد الوزير بتنظيم لقاء بين أعيان المنطقة ووزير الشؤون الخارجية لبحث تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الفئة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج، علما أن هذه الممثلية الدبلوماسية الجزائرية أغلقت عام 2012 بعد تعرض القنصل وستة أعوان للاختطاف من قبل مجموعة يعتقد أنها متحالفة مع القاعدة ببلاد المغرب»، وأعلنت وزارة الخارجية آنذاك أن طاقم القنصلية نقل لوجهة مجهولة، بعد أن هاجم مسلحون مقرها، وأنزلوا العلم الجزائري. من جهة أخرى أعلن بدوي، الجمعة بتمنراست، أن الحكومة بصدد التحضير لاستراتيجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017، بهدف إعطاء حركية جديدة لهذه المناطق تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، وقال بدوي خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقييم واقع التنمية بالولاية المنتدبة لعين قزام بحضور والي تمنراست والأمناء العامين لعدة دوائر وزارية أن هذا البرنامج سيتطرق الى كل مجالات التنمية المحلية كما سيرصد كامل الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة، مشيرا إلى أن بعض التذبذبات التي عرفتها المشاريع المسجلة بهذه المنطقة سببه نقائص لدى بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع. وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، صرح المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية أن الدولة الجزائرية «لن تبقى مكتوفة الأيادي واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف تعمل لاتخاذ كامل الإجراءات لحماية الحدود والعمل يتم بالتنسيق مع دول الجوار، مذكرا بوجود شبكات اجرامية تستغل النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في التسول وأعمال غير إنسانية، مشيدا بمساهمة سكان هذه المنطقة من الوطن في حماية الحدود ، كما حيا في نفس الإطار الجهود التي تبذلها كامل مصالح الامن في مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار.

زين الدين.ز