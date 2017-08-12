الظاهرة عرفت انتشارا ملفتا في السنوات الأخيرة

توقيف 4 مهرّبين للبشر بينهم مغربيان في تلمسان

تمكنت شرطة منطقة «مغنية» بولاية تلمسان، مؤخرا من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في تهريب البشر، متكونة من أربعة أشخاص بالمناطق الحدودية الغربية للولاية، وحجز مبلغ 79 ألف دج وشاحنة كانت تستغل في تهريب الأشخاص .

تتكون هذه الشبكة من مغربيين تتراوح أعمارهما بين 23 و29 سنة، تمّ توقيفهما بعد تفتيش عناصر الشرطة التابعة للفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية بمغنية، لسيارة أجرة جماعية قادمة من مدينة حمام بوغرارة باتجاه مغنية، ووثائق الركاب. وقد اعترف المغربيان بصلتهما بجزائريين مختصين في تهريب البشر وإيصالهم إلى الشريط الحدودي، وتمّ القبض على هذين الأخيرين بعد كمين من طرف مصالح أمن مغنية، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائيا (36 سنة) تمّ حجز مركبته، والثاني (56 سنة) إثر حاجز أمني بمدخل المدينة ذاتها. وتم تقديم المشبوهين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت. وقد تعالت مؤخرا في الجزائر أصوات، تنادي بضرورة وضع حد لعصابات تهريب البشر التي تنامت بشكل ملفت للانتباه، وقد اختصت هذه العصابات في تهريب اللاجئين الأفارقة ضمن ما يعرف بالهجرة غير الشرعية، عبر المنافذ الحدودية مع دولتيّ مالي والنيجر، حيث تلجأ هذه العصابات إلى استغلال الشباب الافريقي، عبر نقلهم عبر سيارات رباعية الدفع عبر طرق جبلية وغير مراقبة، وصولا إلى عدد من الولايات الحدودية من الوطن، مقابل 500 دولار للفرد الواحد، بحسب أفارقة تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، وتسبب نشاط عصابات التهريب، في وفاة العشرات من الأفارقة الذين يحلمون بالوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط مرورا بالجزائر، حيث وخلال كل فصل صيف يتم العثور على جثث أفارقة يموتون عطشا في الصحراء، بسبب تخلي تجار البشر عنهم، على مئات الكيلومترات من المدن الجزائرية. وتؤكد الاحصائيات، أن عدد المهاجرين بولاية تمنراست يتجاوز 20 ألف شخص، الأغلبية منهم دون عمل، ودخلهم اليومي منعدم، مما يدفعهم الى الإجرام بشتى أنواعه،

. منيرة ابتسام