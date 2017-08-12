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فيما تحصل 66 بالمائة من الطلبة على الرغبة الأولى

معدل 15 للالتحاق بكليات الطب والصيدلة و14 للمدارس العليا

  12 أوت 2017 - 21:14   قرئ 214 مرة   0 تعليق   الوطني
معدل 15 للالتحاق بكليات الطب والصيدلة و14 للمدارس العليا

كشفت وزارة التعلم العالي والبحث العليم  عن معدلات القبول بالنسبة للطلبة الجدد في التخصصات الطبية، حيث حددت معدل القبول في تخصص الطب بـ 15.84، وطب الأسنان 15.25، والصيدلة 15.25 من عشرين، والمدارس العليا للأساتذة بمعدل يفوق 14 من 20 وقدرت نسبة الطلبة المتحصلين على الرغبة الأولى بـ 66 بالمائة.

 
كشف محمد الصالح صديقي الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، خلال تنشيطه للندوة الصحفية التي أقيمت بالمدرسة الوطنية للإعلام الآلي في العاصمة، عن نسبة الحائزين على بكالوريا 2017، الذين لم يسجلوا في الجامعات إلى حد الآن، التي بلغت 3.52 بالمائة، أي ما يعادل 12 ألفا و32 طالبا، وأضاف المتحدث ذاته، أن نسبة المتحصلين على الرغبة الأولى قدرت بـ 66.51 بالمائة، بينما بلغت نسبة الناجحين الجدد الذين تحصلوا الرغبة الثانية بـ 84 بالمائة و8.48 بالمائة حصلوا على رغبتهم الثالثة، مشيرا إلى أنّ التسجيلات الأولية للطلبة استوعبت 96.48 بالمائة من الطلبة الجدد. وفيما يتعلق بمعدلات القبول في المجالات العلمية، قال صديقي إن معدل القبول في تخصص الطب وصل إلى 15.84، وطب الأسنان إلى 15.62، والصيدلة 15.25 من عشرين، أما فيما يتعلق بعدد الناجحين المتحصلين على تقدير جيد، فقدر بـ 296  ناجح تحصل على ممتاز، و7182 على جيد جدا، 25713 على جيد، 60681 على قريب من الجيد، 241866 على مقبول، 
و في رده على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالمنح الخاصة بالدراسة في الخارج قال صديقي، إن الوزارة لم تقدم منحة لأي من الفائزين بشهادة البكالوريا للدراسة بالخارج، وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية، وأضاف الأمين العام لوزارة التعليم العالي، أن رئيس الجمهورية، أمر بعدم تقديم منح للطور الجامعي الأول، باعتبار أن التكوين الجامعي الجزائري في المستوى. وتجدر الإشارة إلى أنه، حسبما نص عليه دليل الطالب الخاص بمراحل التسجيل الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن التسجيلات انطلقت أمس، وتدوم إلى غاية اليوم، حيث سيتم التكفل بالطالب، في حال عدم قبوله أو فشله في الاختبار، في حال عدم تحصله على أي اختيار من الرغبات الأربع، وإذا تم توجيهه إلى الفرع الذي كان يرغب فيه، لكن في ولاية لا يرغب في الدراسة بها، ويتعلق الأمر بالفروع والاختصاصات من بينها علوم وتكنولوجيا، لغات وأدب عربي، علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، وعلوم الطب، عن طريق تسجيل أولي آخر، وذلك باتباع الإجراء نفسه وفقا لعدم تثبيت التوجيه الأول.
 
أمينة صحراوي

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