تنصيب أزيد من 900 كاميرا مراقبة بالبليدة مستقبلا

كشفت خلية الإعلام والصحافة على مستوى أمن ولاية بليدة، الأحد، أنه سيتم تنصيب أكثر من 900 كاميرا مراقبة مستقبلا و بشكل تدريجي عبر مختلف أحياء و شوراع ولاية البليدة، وهذا في إطار مشروع تنصيب 1287 كاميرا مراقبة.

وأوضح ذات المصدر لـ "وأج" أن مصالح أمن الولاية قامت لحد الآن بتنصيب 344 كاميرا و التي وضعت حيز الخدمة لتستمر العملية بشكل تدريجي إلى غاية تنصيب 1287 كاميرا عبر مختلف أحياء وشوارع الولاية بهدف التصدي لمختلف أنواع الجرائم.

وأكدت ذات المصادر على أهمية هذه التجهيزات التي تعتمد عليها مصالح الأمن في التصدي لكافة أنواع الجريمة و هذا لما توفره من رقابة مستمرة و دائمة ليلا و نهارا.

وفي ذات السياق، تطرق المصدر إلى مساهمة كاميرا المراقبة منذ تنصيبها في تحديد مرتكبي الجرائم و كذا التعرف على الأشخاص أو السيارات التي تكون محل بحث مشيرا إلى تمكن أعوان الأمن بفضل هذه التجهيزات من معالجة 28 قضية خلال سنة 2017.

وتساهم هذه الكاميرات في تسيير حركة المرور من خلال رصد نقاط الاختناق المرورية العمل على إعطاء توجيهات من أجل ضمان انسيابية حركة المرور هذا من جهة و كذا رصد مخالفي قانون المرور من جهة أخرى.