منع السباحة بـ 22 شاطئا في العاصمة

كشف، نور الدين منصوري، مدير السياحة بولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن منع السباحة في 22 شاطئا بالعاصمة هذه الصائفة، بسبب نقص التجهيزات وتلوث المياه، خاصة على مستوى وادي الحراش والرغاية.

قال منصوري، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات من طرف السلطات المعنية لتوفير الراحة للمصطافين بالمناطق الساحلية، وأشار إلى فتح 65 شاطئا للسباحة، من أصل 87 بالعاصمة، بعد إجراء تحاليل دقيقة على مياه البحر للتأكد من مدى صلاحياتها للسباحة، لتحصين صحة المواطنين.

وشدّد المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية على مدار السنة لترسيخ ثقافة سياحية وبيئية لدى المواطنين، خاصة وأنّ المواطن له جانب من المسؤولية في تراكم النفايات نتيجة رميها بطريقة عشوائية، رغم كل الامكانيات، وأكد، منصوري، على تكثيف عملية المراقبة والتحليل البكتريولوجي الدوري لمياه هذه الشواطئ الممنوعة، لتفادي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وسيتم فتح بعضها تدريجيا في حال التكفل بالنقائص المسجلة بغية الحفاظ على صحة وسلامة المصطافين في موسم شهد توظيف 800 عون للتكفل براحة المصطافين بينهم 450 دائمين و350 يشتغلون بصفة مؤقتة، وأضاف، منصوري، أنه تم تحديد المرافق اللازمة بالشواطئ، بينها حظائر لتوقف السيارات وتعزيز الأمن والحماية المدنية، وتوفير كل الوسائل المادية لراحة المصطافين من دورات للمياه وكهرباء ومطاعم، إلى جانب أنشطة ترفيهية وسهرات فنية وثقافية بالفترة المسائية.

وذكّر مدير السياحة للعاصمة بتعليمة وزارة الداخلية القاضية بمجانية استغلال الشواطئ المسموحة، ومعاقبة قانونيا كل المخالفين لها، مضيفا أنّه بإمكان المواطنين الدخول إلى الشواطئ مجانا، مع اكتفائهم بدفع 500 دج لاقتناء كراسي وطاولة ومظلة، للقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الفضاءات.

وأشار، منصوري، إلى أنّ ممارسة الأنشطة بالشواطئ بترخيص بلدي عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات، مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.



