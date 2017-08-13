بوجدرة يتحدث عن علاقته بالسعيد بوتفليقة

كنا مناضلين في الحزب الاشتراكي وزوجته كانت تطلب رواياتي

رفضت وسام العشير لأن الدعوة قدمت لي من ميهوبي

عاد الروائي رشيد بوجدرة في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر الى حادثة الكاميرا الخفية التي أسالت الكثير من الحبر شهر رمضان الفارط، وفي رده على سؤال حول مشاركة شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، كشف رشيد بوجدرة ما قاله له ولم تلتقطه ميكرفونات وسائل الاعلام.

عن علاقته بالسعيد بوتفليقة قال الروائي الكبير رشسد بوجدرة، إن سعيد بوتفليقة هو زميل في النضال في الحزب الاشتراكي وكان هو وزوجته يطلبون رواياتي باستمرار فقد كانا مثقفين وقارئين جيدين. لكنني لم أره منذ تولى أخوه عبد العزيز بوتفليقة الحكم إلى يوم الوقفة حين كنت في الشدة .

وبخصوص القضية، التي رفعها أمام العادلة ضد قناة النهار، فأشار أنها مطروحة أمام العدالة وتأسس فيها 13 محاميا تطوعوا للدفاع عنه.

واعتبر الروائي الكبير رشيد بوجدرة، بأن وقفة سعيد بوتفليقة إلى جانبه في واقعة الكاميرا الخفية التي قدّمتها قناة النهار شهر رمضان الفارط والتي وصفت بالمهينة، بأنها تأكيد على مساندة الدولة له باعتبار سعيد بوتفليقة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية، وهي المرة الأولى ـ يقول بوجدرةـ التي تقف فيها الدولة إلى جانبه منذ بداية مسيرته الروائية التي تزيد عن الـ 52 عاما.

عن سبب رفض تكريم رئيس الجمهورية بوسام العشير شهر جويلية الفارط، فأرجع ذلك إلى كون الدعوة وجهت له من قبل سبب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الذي رفض الوقوف إلى جانبه في القضية التي تخصه أثارت الرأي العام في رمضان الماضي، وهو ما جعله يرفض التكريم الذي أتاه عن طريق ميهوبي. كما تحدث بوجدرة في هذا الحوار عن علاقته بالراحلين رضا مالك و الشيخ نحناح ، وعن علاقته بأبو جرة سلطاني والإسلاميين. كما يتحدث عن موقفه من بوعلام صلصال، كمال داود، أمين الزاوي وواسيني الاعرج وآخرون، حيث اعتبر أن حقده على الاسلاميين من خلال روايته فيس الحقد كونه كان مهددا بالموت من قبل الاسلاميين وقال بوجدرة في حواره حقدت عليهم لأنهم حقدوا عليّ كروائي رغم انني كنت على علاقة جميلة مع بعض الاسلامين على غرار الشيخ نحناح الذي كان يدعوني على الأقل مرة في الشهر لأكل الكسكس في بيته في البليدة مع أنه كان يعلم أنني ملحد. كنا نتناقش ونتكلم في قضايا الدين والتصوف والإلحاد وكنت أقضي يوم الجمعة معه كاملا. وتحدث أيضا عن علاقته بأبو جرة سلطاني الذي توطدت علاقته معه في الفترة الأخيرة، وعن رأيه في الأدباء والروائيين الآخرين فقال بوجردة أن أمين الزاوي كتب بالفرنسية المليئة بالأخطاء، ولغته ضعيفة جدا وبوعلام صنصال حاقد على الجزائر بشكل رهيب. حتى أنه أصبح يقذف الثورة ويقول إن كل ضباط الجيش الجزائري من النازيين وهذا خطير. كمال داود أيضا في رواية ألبير كامو يكتب رواية عنه ويبرر فيها موقف كامو الذي كان ضد استقلال الجزائر. من أجل كل هذا أحضر لنشر كتاب جديد عن طريق دار نشر فرانس فانون في تيزي وزو، وهو كتاب نقدي ضد تلك الأسماء الأدبية التي تسيء للجزائر. وهو مكتوب بالفرنسية لأن المقروئية اليوم في الجزائر فرنسية فأغلب الجزائريين المعربين لا يقرؤون يضيف بوجردة في حواره الحصري مع موقع كل شيء عن الجزائر .