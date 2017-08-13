التنظيمات الطلابية تُجمع على ضرب نتائج التوجيهات لمصداقية التخصصات

تدني معدلات القبول يعيد الجدل حول معايير التوجيه

أحبطت معدلات التوجيه والقبول معنويات الطلبة الجدد وكذا التنظيمات الطلابية بعد أن ساوت بين الناجح بتقدير جديد واخر بمعدل مقبول داخل جامعة واحدة، عقب تهاوي هذه الأخيرة الى الحضيض لتضرب مصداقية تخصصات كانت موجه للنخبة فقط، حيث أثبتت المعدلات الأخيرة غياب معيار حقيقي للتوجيه والدراسة حسب ما أكدته التنظيمات الطلابية.

تساءلت التنظيمات الطلابية عن معيار التوجيه للبعض التخصصات بعد أن أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووفقا لما اسمته بقانون الطلب وعن السبب الحقيقي وراء تدني بعض المعدلات وارتفاع البعض الأخر منها في تخصصات وتوجيهات كانت في المدى القريب لا تستهوي الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، حيث أكدت هذه الأخيرة أن هذه التوجيه ضرب مصداقية العديد من التخصصات بعد تراجع معدل القبول فيها إلى 10 وهو حال تخصص اعلام واتصال الذي لم يتجاوز المعدل المذكور آنفا، حيث كشف صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر أمس، أن العديد من التخصصات عرفت صعودا كبيرا في معدلات القبول وهو حال المدرسة العليا للأشغال العمومية والذي تجاوز 16 من عشرين بينما تم تسجيل تدني رهيب في بعض التخصصات وهو حال الاعلام والاتصال والتخصصات الطبية، معتبرا أن الأمر يعد ضربا لمصداقية الشهادة بعيد كل البعد عن معيار الطلب الذي تعتمده الوزارة مطالبا بإعادة النظر في معدلات القبول والبحث عن النوعية بدل الكمية، من جهته قال بوضياف عبد اللطيف عمر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين إن الظاهرة تشهدها الجامعات مع انطلاق مراحل التسجيل كل سنة لكنها أقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية مرجعا الأمر الى نقص الأساتذة المؤطرين وبحث الطالب عن التخصص الذي يوجه الى الحياة المهنية مباشرة دون التكوين، من جهته قال المكلف بالإعلام على مستوى الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين إن المكتب الوطني برؤساء لجان الدخول الجامعي الذين عبروا عن استياء اغلب الطلبة بسبب توجيههم غير المرغوب فيه، متسائلين عن المعيار الذي يتم من خلاله توجيههم واختيار رغباتهم، مطالبا من الوزارة الوصية تحديد المعيار الذي من خلاله يتم توجيه الطلبة حسب بطاقة الرغبات الاولية وكذا الرغبات الاربعة، أيضا تساءل عن الطريقة التي من خلالها يتم التوجيه حسب المعدل الأدنى. وكذا توضيح لسياسة المنطقة الجغرافية التي تؤدي حتما إلى خلق العنصرية في نفسية الطالب الجديد.