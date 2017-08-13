عزوزة يؤكد التعامل بحزم مع الوكالات المخلة

تسجيل 10 حالات تيهان للحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة

كشف المدير العام لديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة، عن تسجيل مصالحه عشرة حالات تيهان للحجاج الميامين الجزائريين الذين تاهوا في البقاع المقدسة، وأوضح المتحدث على هامش الرحلة السابعة للحجاج ليلة أول أمس، عبر مطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا بوهران، أن مصالحه سارعت بمجرد تسجيل حالات الفقدان التي طالت سبعة حجاج وثلاث حاجات بالبقاع المقدسة، وتم العثور عليهم وهم حاليا في صحة جيدة،

أرجع المتحدث عن أسباب التيهان إلى كبر السن وإصابة غالبيتهم بأمراض مزمنة في مقدمتها ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكري، وهو ما جعلهم يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مكة المكرمة والمدينة المنورة، نافيا تسجيل أي تسيب أو إهمال للحجيج، ووعد عزوزة في تصريح له أن يكون موسم الحج هذه المرة أحسن بكثير من السنوات الماضية، من خلال التعليمات المشددة للبعثة، وكذلك التعامل بحزم ومعاقبة الوكالات السياحية التي أخلت بالتزاماتها مع الديوان والحجيج ضمن الشروط المنصوص عليها بدفتر الشروط، وبخصوص قضية مبلغ الخمس ملايين سنتيم الذي فرضته وزارة الحج والعمرة السعودية على الحجيج الجزائريين الذين قاموا بأداء مناسك الحج لعدة مرات، تم حلها من خلال تحويل الأموال من بنك الجزائر الخارجي نحو حساب وزارة الحج والعمرة الجزائرية، وأشار المتحدث إلى أن الحديث عن تفعيل السوار الإلكتروني على جميع الحجاج الجزائريين الذين يفوق عددهم هذه السنة ثلاثين ألف غير وارد، لكن أضاف أن المشروع ماض قدما وبتعليمات مشددة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذلك مصالح الوزير الأول.

جدير بالذكر، أنه بإقلاع الرحلة الجوية السابعة من مطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا بوهران، ليلة أول أمس، يكون عدد الحجاج الميامين الذين وصولوا إلى البقاع المقدسة من وهران وولايات الغرب الجزائري نحو 4252 حاج وحاجة، ومن المنتظر أن تتواصل الرحلات الجوية بمعدل رحلتين يوميا إلى غاية تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، لبلوغ عدد الحجاج النهائي المقدر بـ 9330.