تأميم المساجد والمدارس القرآنية متواصل

مئات الأئمة ضحايا لأشخاص متشددين

ذكرت مصادر المحور اليومي ، أن قرار وزارة الداخلية القاضي باتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الأئمة، جاء بعد تقرير قدمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مبني على شكاوى وردتها من قبل رواد المنابر الذين تعرضوا للعنف من قبل بعض رواد المساجد، ويشير تقرير أمني إلى تسجيل مئات ضحايا التعنيف خلال السنوات السابقة.

يشير التقرير ذاته إلى أن عددا معتبرا من الشكاوى المرفوعة في هذا الصدد تخص أشخاصا يدعون انتماءهم إلى التيار السلفي ويحاولون نشر أفكار دخيلة على المرجعية الدينية الوطنية، في وقت تم الإشارة فيه إلى عدد من المساجد التي يسيطر عليها هؤلاء بالجزائر العاصمة في كل من درارية والشراقة وبني مسوس وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المدراس القرآنية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الشؤون الدينية إلى العمل على تقنيين نشاط هذه الأخيرة، وباشرت حربا بالتنسيق مع مصالح الأمن لمنع استغلالها من قبل بعض الأطراف والجماعات التي بسطت أو تحاول بسط يدها عليها لحمايتها من الأفكار المتطرفة والحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية في برامجها الموجهة لفائدة أبناء الجزائريين.

مكنت تحقيقات مصالح الأمن حول الملف من الوصول إلى حقائق خطيرة وكشف الخلفيات الفكرية لمؤسسيي بعض الجمعيات التي تنشط في مجال التعليم القرآني، عكس الإداري الذي يمكن فقط من معرفة عدد هذه المدارس، التي قدرت بـ 149 مدرسة، وكذا أسمائها وأسماء القائمين عليها، حيث تم في هذا الصدد الكشف عن مدرسة قرآنية فتحت باسم جمعية رياضية ثقافية بولاية وهران تقوم بالتبشير ليتم إغلاقها وحل الجمعية، وبناء على الوضع الراهن، فإن إصلاح منظومة التعليم القرآني تشمل التحقيق في هوية المؤسسين خاصة عندما لا تكون دينية، في إشارة منه إلى بعض المذاهب التي تحاول بسط نفوذها عليها وبث أفكارها في أوساط رواد هذه المدارس من أطفال وكبار السن الذين يقصدونها. يشار إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كشفت، أول أمس، عن اتخاذ إجراءات آنية لحماية الأئمة من الاعتداءات التي طالتهم خلال الفترة الأخيرة بالمساجد، وأوضحت أنها واعية بالانشغالات الأخيرة للأئمة بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم، التي تبقى حسب بيان لها معزولة، مشيرة إلى أنها اتخذت بصورة آنية كل الإجراءات اللازمة أمام هذا الوضع، وذلك بإسداء أوامر مستعجلة إلى الولاة وكذا مصالح الأمن، قصد ضمان أمن وسكينة الأئمة وتوفير الحماية والظروف المواتية لهم من أجل ممارسة مهنتهم النبيلة، دون أن تقدم أية تفاصيل عن فحوى هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من الاعتداءات التي تطال الأئمة في المساجد.