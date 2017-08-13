انطلاق التسجيلات الأولية هذا الأسبوع

فتح 5000 منصب جديد لأعوان شبه الطبي في سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن فتح 5000 منصب جديد لأعوان شبه الطبي والقابلات بداية من شهر سبتمبر القادم لفائدة الحاملين لشهادة البكالوريا دفعتي 2017 و2016 في كل الشعب، حيث ستفتح المعاهد العليا لشبه الطبي أبواب التسجيلات الأولية بحر الأسبوع الجاري، في أجل 15 يوما عبر كل فروعها، أما التسجيلات النهائية فستنطلق شهر سبتمبر القادم .

وتشمل التخصصات التي ستفتح فيها التسجيلات شعب العلوم التجريبية والرياضيات أو تقني رياضي، إضافة إلى هندسة مدنية وهندسة الطرائق، أو شهادة معادلة للقابلات للصحة العمومية، وكذا كافة الشعب شبه الطبية كشفت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن فتحها 5000 منصب جديد لأعوان شبه الطبي والقابلة، بداية من شهر سبتمبر القادم لدفعتي البكالوريا 2017 و2016 في كل الشعب، وحددت الوزارة التخصصات التي ستفتح فيها التسجيلات الأولية التي تشمل شعب العلوم التجريبية أو الرياضيات أو تقني رياضي، هندسة مدنية وهندسة الطرائق، أو شهادة معادلة للقابلات للصحة العمومية، وكافة الشعب شبه الطبية، حيث ستفتح أمامها التخصصات التالية إعادة التأهيل وإعادة التكييف، إضافة إلى الطبية التقنية والطبية الاجتماعية، أما شعب آداب وفلسفة، الآداب واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية والتسيير والاقتصاد، فيمكنهم الاستفادة من التكوين المتخصص كمساعدين اجتماعيين للصحة العمومية ومساعدين طبيين للصحة العمومية، مشيرة إلى أن التسجيلات الأولية ستنطلق بحر الأسبوع الجاري، في أجل أقصاه 15 يوما، على أن تتم التسجيلات النهائية بداية من شهر سبتمبر القادم، أما ملف الترشح ما قبل التسجيل فيتضمن، طلبا خطيا ونسخة طبق الأصل عن شهادة البكالوريا مع كشف النقاط، بالإضافة إلى شهادتين طبيتين، تشملان تخصّص الطب العام وطب الأمراض الصدرية، أما معدل القبول للالتحاق بالمعاهد فسيكون حسب عدد الطلبات التي على أساسها يتم تحديده.