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العدالة تنصف أصحاب البذلة البيضاء الموقوفين

الإفراج عن المتهمين بالتسبّب في وفاة الأم وجنينها بالجلفة

  13 أوت 2017 - 21:40   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
الإفراج عن المتهمين بالتسبّب في وفاة الأم وجنينها بالجلفة

 سيتم الإفراج عن المتهمين بالتسبب في وفاة الأم وجنينها بولاية الجلفة، خلال الأيام المقبلة، الذين قضوا مدة محبوسين، ويأتي قرار الإفراج عن المتهمين بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة منذ وقوع الحادثو قصد التوصل إلى معرفة أسباب وفاة الأم وجنينها، وبذلك تكون العدالة بقرارها هذا أنصفت هذه الفئة التي حملت التبعيات السلبية للقطاع الذي يعاني من عدة مشاكل.

 

كشفت مصادر مطلعة أمس، لـ المحور اليومي ، عن أنه سيتم الإفراج عن الطاقم الطبي الموقوف خلال هذا الأسبوع، على أقصى تقدير، ومن المحتمل أن يكون اليوم ـ حسب المصادر ذاتها ـ ويأتي قرار الإفراج بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الوزارة المسؤولة عن القطاع، بقيادة مختار حزبلاوي، الذي توعّد فور وقوع الحادثة بتسليط عقوبات قاسية على المتسببين في الحادث الأليم الذي أدى إلى وفاة الأم وجنينها، حيث تأسست الوزارة ذاتها كطرف مدني في القضية التي أثارت الرأي العام، من جهتها تدخلت رئاسة الجمهورية، حيث شكلت لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. أكدت المصادر ذاتها، أن قرار الإفراج عن الموقوفين، الذين أدينوا جاء بناء على التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة منذ وقوع الحادث، فيما لم تكشف العدالة إلى حد اللحظة عن الدلائل التي تبرؤهم، وندد موظفو الصحة على المستوى مستشفيات الوطن، بقرار سجن زملائهم ووصفوه بالجائر في حقهم، حيث توعدوا بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى خلال الأيام المقبلة في حال عدم الإفراج عن الموقوفين في ولاية الجلفة، كما دعوا في السياق ذاته، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى الوقوف على الظروف الصعبة التي يؤدون فيها وظائفهم، ومن ذلك على سبيل المثال الاكتظاظ الكبير الذي تشهده المستشفيات، وكذا نقص الأطباء المختصين خاصة خلال هذه الفترة، كلها عوامل ساهت في وقوع تجاوزات في حق المرضى الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لذلك، ولا تعد حادثة وفاة الأم وجنينها بولاية الجلفة الأولى من نوعها، بل سبقتها العديد من الحالات، مما يستدعي دق ناقوس الخطر ورسم خارطة صحية جديدة، تختلف تماما عن تلك المتبعة في عهد الوزير السابق، الذي ترك القطاع يعاني من عدة مشاكل.  للإشارة، فإن الدولة تخصص ما قيمته 7 ملايير سنويا لقطاع الصحة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الطريقة التي تصرف بها هذه الأموال ومن المستفيد منها.

نادية حدار

 

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