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في حين تم منح 28 ألف بطاقة إقامة و410 آلاف تأشيرة في 2016

400 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال 18 سنة

  13 أوت 2017 - 21:44   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
400 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال 18 سنة

كشفت  مديرية الهجرة لوزارة الداخلية الفرنسية، عن حصول 400 ألف جزائري على الجنسية الفرنسية خلال الـ 18 سنة الأخيرة، مضيفة أن 28 ألف جزائري احتلوا المرتبة الأولى في الحصول على بطاقات إقامة في 2016، في حين منحت المصالح ذاتها 410 آلاف تأشيرة خلال السنة الماضية.

 

صرحت الوزارة الفرنسية، أن قرابة الـ 400 ألف جزائري حصلوا على الجنسية الفرنسية بين 1998 و2016، وكشف التقرير عن الإطار العام الذي تحصل من خلاله الرعايا الجزائريون على الجنسية الفرنسية من بينهم المهاجرون، والمتزوجون من رعية فرنسية وأيضا الأطفال والقصر الذين ولدوا في فرنسا من أولياء أجانب غير مقيمين، إضافة إلى التجنيس وإعادة الإدماج، وأضاف التقرير ذاته، أن 28 ألف جزائري تمكن من الحصول على بطاقة إقامة خلال سنة 2014، محتلين بذلك المرتبة الأولى قبل كل من المغرب بـ 27149 حالة والصينيين بـ 15973 والتونسيين بـ 15208، في حين تم منح 410 آلاف تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية خلال السنة نفسهت، محتلين بذلك المرتبة الثانية بعد الصينيين بـ 800 ألف  فيزا ،

كما سجل التقرير عدة حالات تجنس للجزائريين وحالات متعددة، تم بفضلها الاستفادة من الجنسية الفرنسية، حيث يبقى الرعايا الجزائريون من بين أهم الجنسيات المستفيدة من قرارات الجنسية، بالنظر إلى أهمية الجالية المقيمة بفرنسا بدرجة رئيسية، ولكن أيضا بروز الزواج المختلط وأيضا إيداع طلبات الحصول على الجنسية، حيث استفاد الجزائريون سواء على أساس الاتفاقيات الثنائية بداية بإيفيان أم قانون الجنسية والقانون المدني من الجنسية، وتسمح المادة 24-1 من القانون المدني الفرنسي باعتماد إجراءات ما يعرف بإعادة الإدماج وفقا لشروط التجنس، بما أن الجزائريين كانوا قبل 1962 يصنفون كرعايا فرنسيين.

في سياق متصل، احتل الجزائريون المرتبة التاسعة في عدد طالبي اللجوء السياسي في فرنسا بأكثر من 2000 طلب وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، حيث أكد الديوان الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، أن أغلب أسباب اللجوء تمثلت في  التهديد من طرف الجماعات الإرهابية  أو  عسكريين فارين  أو  تجار ضحايا ابتزاز  أو  قضاة وإداريون ، حيث أكدت صحيفة  لوفيغارو ، أن الجزائر جاءت في المركز التاسع، بعد كل من أفغنستان بـ 5500 طلب والسودان 5400 طلب وهايتي 5100 وألبانيا 4200 وسوريا 3600 وجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 2300، ثم بنغلاديش بـ 2200، حيث تعيش كل هذه البلدان في استقرار على خلاف الجزائر ما يطرح من العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الطلبات.

أسامة سبع

 

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