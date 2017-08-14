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عددها بلغ 128 محل منذ بداية العام

«جازي» تفتتح متجرين جديدين في العاصمة والأغواط

  14 أوت 2017 - 10:47   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
«جازي» تفتتح متجرين جديدين في العاصمة والأغواط

تواصل «جازي» الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية تنفيذ برنامج تنمية شبكة مبيعاتها من خلال افتتاح متجرين جديدين في كل من ولايتي الجزائر العاصمة والأغواط.

تم، في هذا الإطار، تدشين متجرين جديدين، أولهما في مدينة أفلو بولاية الأغواط التي صار لديها الآن متجرين للمتعامل. أما المتجر الثاني الذي افتتح فيقع في حي سيدي امحمد في الجزائر العاصمة التي بلغ فيها مجموع عدد محلات «جازي» تسعة عشر متجرا. في ذات السياق، وصل عدد محلات «جازي» التي افتتحت منذ بداية العام الحالي إلى 128 محل وتؤكد الشركة بذلك التزامها بوضع الزبون في قلب استراتيجيتها. ويجري حاليا إنشاء نحو 500 متجر جديد عبر مختلف أرجاء التراب الوطني من شأنهم دعم نشر شبكة الجيل الرابع والاقتراب أكثر من المشتركين من أجل تلبية أحسن وأسرع لمتطلباتهم. وتدعو «جازي» مشتركيها الحاليين والمستقبليين إلى عيش تجربة مبتكرة تماما، تقودهم فيها فرق شابة مدربة خصيصا لشرح وتبسيط العالم الرقمي في جميع المحلات الجديدة المصممة لتكون ليس فقط نقاط بيع ولكن فضاءات لمشاركة المعارف والولوج إلى العصر الرقمي. شهدت «جازي» منذ عام 2015 عملية تحوّل لتصبح المتعامل الرقمي المرجعي في الجزائر من خلال اتباع استراتيجية تجارية جديدة وبرنامج توظيف يستهدف مهارات شابة من شأنها خلق مهن جديدة في هذا المجال.

   لطفي ع
 

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