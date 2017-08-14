القبض على مروجين اثنين للمخدرات والأقراص المهلوسة بتلمسان

ألقت مصالح الأمن دائرة الغزوات بتلمسان مؤخرا شخصين من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة ضمن عمليتين حسبما علم، أمس الأحد، لدى خلية الإتصال لآمن الولاية.

وأوقف عناصر الأمن المشتبه به ذو الـ 37 سنة بحوزته 57 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 7.300 دج من عائدات الترويج. وتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

كما أفادت خلية الإتصال للأمن الوطني بتوقيف شخص يبلغ 24 سنة وبحوزته كمية من المخدرات مهيأة للترويج يقدر وزنها الإجمالي ب 91 غرام و 34 مؤثر عقلي وسلاح أبيض ونقل على إثرها لتحقيق مفتوح في القضية من طرف ذات المصالح.