وضع حدا لشبكة تروج الكحول بدون ترخيص بخميس مليانة في عين الدفلى

وضعت، مصالح الأمن بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، حدا لشبكة من 05 أشخاص تروج وتتاجر في الكحول بدون رخصة قانونية وذلك على مستوى مزرعة المدبر الرئيسي الكائنة على أطراف المدينة، حيث تم توقيف الشركاء وحجز كمية من الكحول قدرت إجمالا بـ 1325 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام كانت موضوعة بثلاجات تبريد، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 24000,00 دج من عائدات تروجيها. كما تم توقيف شخص آخر في عملية أخرى متورط في نفس الجريمة على مستوى مقر اقامته الكائن بحي علي بلهانية بالعطاف وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 288 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. أين تم تحويل الموقفين إلى الجهات القضائية بكل من محكمة خميس ميانة والعطاف.

مكراز الطيب