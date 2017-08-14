حجز أزيد من 2600 وحدة من المشروبات الكحولية في 3 ولايات

تمكنت قوات الشرطة بكل من ولايات الجلفة وعين الدفلى ومعسكر من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2621 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر أمن دائرة خميس مليانة التابعة لأمن ولاية عين الدفلى لمعلومات مفادها قيام 05 أشخاص مشتبه فيهم بالمتاجرة في المشروبات الكحولية على مستوى مقر سكن أحد المشتبه فيهم، على إثر ذلك نفذت ذات العناصر عملية تفتيش، أسفرت عن ضبط وحجز 1323 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة.

أما العملية الثانية التي نفذتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحاسي بحبح بالجلفة، تمت عن طريق استغلال معلومات مفادها قيام شخصين مشتبه فيهما، بنقل كمية من المشروبات الكحولية على متن مركبة، وعليه بعد اتخاذ التدابير الأمنية، تم نصب حاجز أمني بالمدخل الجنوبي للمدينة سمح بتوقيف المشتبه فيهما ، وحجز 530وحدة من المشروبات الكحولية بشتى الأنواع والأحجام.

في حين تمكنت عناصر أمن دائرة المحمدية بمعسكر من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 768 وحدة، وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الاقتصاد الوطني من كافة أشكال التهريب التي ينتهجها بعض المخالفين.



