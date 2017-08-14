3 قتلى في حادث مرور بالبليدة

خلف حادث مرور وقع اليوم الإثنين عند مدخل مدينة البليدة وفاة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 29 سنة و إصابة آخر بجروح جد خطيرة حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

و أوضحت ذات المصادر أن هذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين مدينتي بني مراد و البليدة أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان فيما لفظت الضحية الثالثة أنفاسها الأخيرة بمستشفى فرانس فانون مع العلم أن الضحية الرابعة لا تزال تخضع للعناية المركزة نظرا لحالتها الخطيرة.

و تعود حيثيات هذا الحادث الذي وقع على الساعة الرابعة و الربع صباحا إلى انحراف سيارة سياحية كانت تقل أربعة أشخاص مما أدى إلى انقلابها و اصطدامها بآلة حفر.

و على إثر تدخل أعوان الحماية المدنية تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون فيما تم نقل المصابين إلى نفس المؤسسة الإستشفائية حسب نفس المصدر.