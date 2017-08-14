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الدرك يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة

  14 أوت 2017 - 15:10   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
الدرك يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، بعصابة تتكون من 3 أشخاص  تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، يحترفون سرقة المواشي تحت طائلة التهديد  بالأسلحة البيضاء بالدكاكنة على مستوى بلدية الدويرة، حسب ما عُلم اليوم الاثنين من المجموعة  الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.
و وفقا لبيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن "هذه  العصابة التي انطلقت في نشاطها الإجرامي مستغلة موسم بيع الأضاحي لاستهداف الموالين و المكونة من 3 أفراد من المسبوقين قضائيا كانت تحترف سرقة المواشي  تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء على مستوى ولايات الوسط، و هي الجزائر العاصمة و البليدة و البويرة، حيث تم توقيف أفرادها أمس الأحد بعد ورود  المعلومات لمصالح الدرك بواسطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 10.55 ".
 وجاء في ذات  البيان أن مصالح الدرك  "تلقت مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين مفادها وجود سيارة مشبوهة على متنها 3 اشخاص تجوب أزقة و أحياء منطقة  الدكاكنة، و غير معروفة لدى أصحاب الحي، حيث تم توقيفهم من طرف الدرك الوطني، و تبين أن أفراد العصابة متعودون على سرقة المواشي في هذا الموسم ".
و أشار البيان إلى  مثول أفراد العصابة أمام وكيل الجمهورية لدى  محكمة القليعة لتورطهم في "جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة تحت طائلة  التهديد".


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