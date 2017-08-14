اعتبر أن الوقوف إلى جانبهم واجب وطني وأخلاقي

سيدي السعيد يدين حملات المتشددين والمتطرفين ضد الأئمة

أدان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، الاعتداءات التي طالت الأئمة مؤخرا، وقال إن المتشددين والمتطرفين يقودهم الحنين إلى الأوضاع التي آلت اليها الجزائر أيام العجاف والدماء والدموع والتقتيل والتذبيح والتخريب وتحطيم البنية التحتية للأمة في العشرية السوداء ، مضيفا أنهم لن ينالوا من عزيمة أئمتنا الاجلاء وعلمائنا المخلصين وشيوخ زوايانا الأشاوس .

دعا الأمين العام للمركزية النقابية السلطات العمومية والخاصة المرتبطة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى أخذ كل الاجراءات القانونية الضرورية لحماية الأئمة من العنف والتطرف الذي يتعرضون له، وأضاف في بيان صدر أمس، باسم القيادة الوطنية للمركزية النقابية، أنه يرجو من جميع السلطات العمومية المختصة والتي لها صلة بقطاع الشؤون الدينية والاوقاف أخذ كل الاجراءات القانونية الضرورية لحماية وصيانة وحفظ كرامة ومكانة وأمن ومهام رجال ونساء ديننا الحنيف باعتبارهم حراس الأمة ومنابرها ودينها وضميرها ، وأكد بأن ظاهرة الاعتداءات على الأئمة أمام توسع من طرف المتطرفين اعداء المرجعية الدينية ضد الائمة ومعلمي القران الكريم وموظفي الشؤون الدينية وبعض من شيوخ الزوايا حراس القيم الوطنية والضمير الديني للأمة الجزائرية ، وتابع أن أبطال هذه الاعتداءات هم من المتشددين والمتطرفين المنتهجين لأساليب الاعتداء الجسدي واللفظي، التهديد، التضليل، التكفير، التبديع، التفسيق، الشتم، القذف، العنف وكل أنواع الاهانات والمس بكرامة، سمعة ومكانة المهام النبيلة التي يقوم بها رجال ونساء قطاع الشؤون الدينية ، ليختم سيدي سعيد كلامه بالتأكيد على أن الوقوف مع الأئمة أصبحا واجبا وطنيا وأخلاقيا. وجاء بيان النقابية المركزية بعد ساعات عن كشف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اتخاذها لإجراءات آنية لحماية الأئمة من الاعتداءات التي طالتهم خلال الفترة الأخيرة بالمساجد، حيث أوضحت وزارة الداخلية أنها واعية بالانشغالات الأخيرة للائمة بخصوص الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا بالضرب والشتم، والتي تبقى حسب بيان لها معزولة، مشيرة إلى أنها اتخذت بصورة آنية كل الإجراءات اللازمة أمام هذا الوضع، وذلك بإسداء أوامر مستعجلة للولاة وكذا مصالح الأمن قصد ضمان أمن وسكينة الأئمة وتوفير الحماية والظروف المواتية لهم من أجل ممارسة مهنتهم النبيلة، دون أن تقدم أية تفاصيل عن فحوى هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من الاعتداءات التي تطال الائمة في المساجد.