فيما يرتقب لقاء بين الوزير واتحادية النقل لمناقشة القضايا العالقة

الخواص يطالبون زعلان بتطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة

دعا رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، وزير النقل عبد القادر زعلان، إلى الاستجابة لمطالبهم العالقة خاصة تلك المتعلقة بتطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة، وتفعيل مخطط النقل الذي ينظم حركة السير، إضافة إلى فتح باب الحوار.

طالب رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، بضرورة فتح أبواب الحوار ومناقشة جميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة خاصة ما تعلق منها بعملية تجميد الخطوط للناقلين الخواص في عديد الولايات وفتح المجال أمام مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري إيتوزا التي منحت لها الأولوية في خطوط جديدة عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة وولاية تيبازة ، داعيا إلى تدارك الوضع قبل حدوث أي انفلات، مشيرا إلى وجود فوضى ونقص حقيقي في الخطوط خاصة في الأحياء الجديدة التي يستوجب توفير المرافق الحيوية عن طريق وضع خارطة ومخطط واضح في هذا المجال.

وكشف عبد القادر بوشريط، عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة بوزير النقل، قصد دراسة عدة نقاط، أبرزها تنظيم قطاع النقل خاصة ما تعلق منها باستبدال الحافلات القديمة وتحديد فترة سنة كاملة غير مقبول الذي يتوجب مراجعته. أكد المتحدث أن الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، لا تزال تنتظر تغيير حوالي 65 الف حافلة قديمة بالحظيرة الوطنية، وكذا تطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة خاصة وان الحافلات الحالية تفتقر إلى أدنى شرط الراحة من كراسي مهترئة وتفعيل مخطط النقل الجديد الذي ينظم حركة السير، إضافة إلى فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، مشيرا في ذات السياق، أنه بات من الضروري، على وزارة النقل استيراد حافلات جديدة للناقلين الخواص، بمنحهم قروض بنكية تساعدهم على اقتناء حافلات جديدة، حيث بات أكثر من الضروري في الوقت الراهن نظرا للمجازر التي تحدث في الطرقات من خلال إيجاد اليات وميكانيزمات.