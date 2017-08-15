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وفاة طفل في انهيار صخري ببئر مراد رايس

  15 أوت 2017 - 10:00   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة طفل في انهيار صخري ببئر مراد رايس

تسبب انهيار صخري على مستوى ورشة بناء تابعة لمقاول خاص بحي سيدي يحيى ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة مساء أمس في وفاة طفل، أين قامت مصالح الحماية المدنية بانتشال طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من تحت الانقاض في حالة حرجة وكهل يبلغ من العمر 46 سنة حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

ولسوء الحظ، فارق الطفل الحياة مباشرة بعد وصوله للمستشفى. بحسب تأكيدات مصالح الحماية المدنية.

وقد قامت ذات المصالح اثر هذا الحادث بتجنيد 6 فرق تدخل و10 سيارات إسعاف وفرقة تدخل الكلاب المدربة (الفرقة سينو تقنية) للمشاركة في عملية الإنقاذ .

من جهته، أوضح رئيس بلدية بئر مراد رايس في تصريحات صحفية ان هذا المقاول الخاص حائز على رخصة قانونية للبناء غير انه لم يحترم الاعذارات التي وجهت له بخصوص اخذ التدابير الوقائية لتفادي الانهيارات.

وقد اثار هذا الحادث استياء المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه الورشة الذين خرجوا مساء أمس للاحتجاج و اقدم البعض منهم على اضرام النار في جرافتين تابعتين للورشة.

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