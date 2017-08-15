نصف مليون حاج يصلون إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الاجماليين الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج، اليوم الثلاثاء، ما يربو عن نصف مليون حاج.

حسب بيان وكالة الأنباء السعودية، أظهرت المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة، أنّ أكثر المتواجدين في المدينة المنورة، إندونيسيون، وسط حراك مستمرّ.

في غضون ذلك، أوضح الدكتور، سامي برهمين، عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أنه ستجرى 40 دراسة وبرنامجا خلال موسم حج هذا العام، لافتا إلى أنّ جزءا من الدراسات تجرى في مكة المكرمة والآخر بالمدينة المنورة، في المجالات البحثية المختلفة.

وأفاد المتحدث أنّ نحو 80 دراسة وبرنامجا علميا في الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة ضيوف الرحمن بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020.