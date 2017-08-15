العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات بتيبازة

أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، كشفت أمس الاثنين، بتيبازة، ورشة لصناعة المتفجرات وثمانية مخابئ للإرهابيين تحتوي على 06 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف ورشاش من نوع RPK وبندقية مضخية وبندقية صيد وهاون ونظارات ميدان، إضافة إلى كمية من الذخيرة ومعدات التفجير.

في سياق متصل، وعلى إثر عملية بحث وتفتيش بالبويرة، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، على جثة تعود للإرهابي المسمى “ب. محمد”، مدفونة بالقرب من مخبأ للارهابيين بداخله 7 هواتف نقالة وكمية من الأدوية والمواد الغذائية، فيما تم تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقف حراس الحدود بتلمسان، تاجر مخدرات بحوزته أزيد من قنطار من الكيف المعالج، فيما تم حجز أكثر من (100) غراما من مادة الكوكايين بوهران.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (13) مهربا من جنسيات افريقية وضبطت بحوزتهم مُعدات تنقيب عن المعادن وجهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية، في حين تم توقيف 13 مهاجر غير شرعي بكل من تلمسان وأدرار وبشار.