زوخ" يأمر بفتح تحقيق في مأساة بئر مراد رايس"

أمر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، المصالح الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الإنهيار الصخري المأساوي الذي تسبب مساء يوم أمس الإثنين في سقوط 3 ضحايا بحي "سيدي يحيى" في بلدية بئر مراد رايس.

في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أفادت مصالح ولاية الجزائر، أنّه ولتحديد مسؤولية هذا الحادث المؤسف، تم تكليف المصالح الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق في الحادث، وإتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضد المتورطين على مستوى المقاولة وبلدية بئر مراد رايس.

وتقدّم، زوخ، بخالص التعازي والمواساة لعائلة عبد الدايم ببلدية بئر مراد رايس، على إثر وفاة فلذة كبدهم المرحوم علاء الدين، خلال حادث الإنهيار الترابي الذي تسبب فيه أحد المقاولين.