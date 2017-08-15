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صدور المرسوم الخاص بصندوق التضامن لأفراد الجالية

رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا

  15 أوت 2017 - 21:54   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا

أفرجت الحكومة عن كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بصندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج، وأقرت باقتطاع جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات للتكفل بدفع نفقات نقل هؤلاء، وتميكن عائلاتهم سواء المقيمة على أرض الوطن أم في المهجر من تسلم جثمان ذويهم دون دفع أي تكاليف.

 

يخصص جزء من إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 المتعلق بـ  صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج ، المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات والهبات والوصايا، للتكفل بدفع تكاليف نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج، حسبما أفاد به مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي تضمن كيفيات تسيير هذا الحساب، كما أوضح المصدر أن مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب وكيفيات متابعته وتقييمه تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، على أن يحدد المسؤولان السالف ذكرهما، بموجب قرار مشترك أيضا مستوى الاقتطاع والإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات المخصصة للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين بالخارج. وفي السياق ذاته، يضبط وزير الخارجية حسب المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الجزائريين المعوزين المتوفين في الخارج، وأشار المصدر أيضا إلى فتح حساب التخصيص السالف ذكره في كتابات الخزينة، موضحا أن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بالصرف لهذا الأخير، ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب، وكثيرا ما وجدت عائلات جزائرية نفسها عاجزة عن نقل جثامين موتاها المقيمين في الخارج، وخاصة بالنسبة للمقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي والإسباني والإيطالي وغيرها من المناطق، وفي الكثير من الحالات يبادر جزائريون مقيمون بالخارج في جمع الأموال في إطار التضامن فيما بينهم، لنقل جثمان أحد الرعايا إلى أرض الوطن وتمكين عائلته من دفنه في مقبرة على الطريقة الإسلامية.

 زين الدين زديغة

 

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