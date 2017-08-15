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طالبوا أيقونة الثورة بارتداء الحجاب وضيوف الجزائر بدفع الجزية

مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع!

  15 أوت 2017 - 21:54   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الوطني
مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع!

تحذيرات من عودة الخطاب المتطرف لسنوات التسعينات

تتعرض أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد هذه الأيام إلى حملة شرسة من قبل عدد من الإسلاميين المتطرفين الذين انتقدوها كونها لا ترتدي الحجاب، وتتزامن هذه الحملة مع تلك التي أطلقها ما يسمى بزعيم التيار الصحوة بالعاصمة عبد الفتاح زراوي، الذي طالب من الأجانب غير المسلمين غير المقيمين ببلادنا بإشهار اسلامهم أو دفع الجزية.

 

خرج دعاة التعصب الديني والمتطرفون من جحورهم، بعد أن أذاقونا من كأس مرارة الإرهاب بسبب خبطاتهم المتطرفة وغير العقلانية، وبعد أن استفاد العشرات منهم من الصفح على ما ارتكبوه من جرائم بشعة ضد البلاد والعباد، ليطلقوا جملة من الفتاوى ويعودون إلى سابق عهدهم، بالوعد والوعيد فبعد أن حاولوا فرض منطقهم في الشواطئ بمحاولة منع النساء من الاستجمام بكل حرية وفشلهم في اختراق الساحل البجاوي العصي عليهم، وتكفيرهم للأدباء، أطل علينا بعضهم بتصريحات استفزازية طالت أمة الجزائريين والعرب جميلة بوحيرد، هذه المناضلة الكبيرة التي ذاقت من ويلات التعذيب في سجن الاحتلال بعد أن حكم عليها بالإعلام وهي تخاطب القاضي العسكري بمحكمة سيدي امحمد،  أعرف أنكم سوف تحكمون على بالإعدام لكن لا تنسوا أنكم بقتلى تغتالون تقاليد الحرية فى بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلةّ ، وكتب عنها سبعون قصيدة شعر وأصبحت تدرس في المقررات الدراسية للفلسطينيين والسوريين وغيرهم من العرب، يحاول بعض المتطرفين تلقينها درسا في الإسلام ونسي هؤلاء أن جميلة بوحيرد، صاحت حين صدر ضدها حكم الإعدام إلى جانب جميلة بوعزة، تحيا الجزائر والله أكبر، لتدوى محكمة سيدي امحمد حينها بالتكبيرات.

المتعصبون الإسلاميون ينفثون سمومهم في جميلة بوحيرد

مازالت بقايا سموم حقد متسببي العشرية السوداء، تطال الشخصيات الوطنية فبعدما أدخلوا البلاد في سنوات الجمر بسبب خطابتهم الهدامة، جاء الدور هذه المرة على أيقونة الثورة الجزائرية، جميلة بوحيرد، حيث تهجموا عليها وانتقدوا لباسها بسبب عدم ارتدائها الحجاب ووصفوها بالمتبرجة الرافضة للتوبة رغم تقدمها في السن، متناسيين التضحيات التي قدمتها من أجل أن تنال الجزائر حريتها وكرامتها، حيث قدمت أغلى ما تملك وتركت في زنزانات سجن  برباروس  سنين شبابها ليتسنى لهؤلاء تذوق طعم الحرية، هؤلاء الذين يحرّمون ويحللون، يقدمون ويؤخرون، يمدحون ويذمون، يقيمون الدنيا ويقعدونها لأن أخوات  جميلة بوحيرد  كن مثلا في الشجاعة، وتظل العقدة شوكة في حلقهم لم يجدوا له وصفة لابتلاعها أو اجترارها.وذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث وصوفها بالمسيحية لأنها تزوجت من رجل مسيحي، متناسين أن زوجها من مناصري القضية الجزائرية نكاية في بلادهم الأم لأنهم اقتنعوا أن فرنسا ظالمة وحاقدة، وأن نضال الشعب الجزائري عادل لا يشوبه أي شك، كما يعترف العدو قبل الصديق بالإنجازات التي حققتها عظيمة الجزائر. ويبقى اعتراف زعيم العرب جمال عبد الناصر، بإنجازاتها العظيمة ومنحها مختلف جنسيات الدول العربية نظير كفاحها ونصرتها للقضايا العادلة، كرد اعتبار لها ولإنجازاتها الكبيرة. ولم يكتف هؤولا المتشددين الذين عاثوا فسادا في البلاد والعباد، بإدخالهم الجزائر في نفق الظلام والعزلة لولا حماة الوطن والشعب الذين جندوا واخرجوا الوطن من محنته، حيث طالب عبد الفتاح زراوي، الأجانب غير المسلمين المقيمين ببلادنا بإشهار اسلامهم أو دفع الجزية، وهي التصريحات المتعصبة التي يشبهها المتتبعين بمثل تلك التي أصدرت خلال التسعينيات المنافية لكل الأعراف وقيم الدين الإسلامي، الداعي إلى التسامح واحتضان الجميع.

 

 نادية حدار

 

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