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بعد النقائص التي وقفت عليها اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي

مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية

  15 أوت 2017 - 22:20   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية

سجلت اللجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي للاتحاد الطلابي الحر -وبعد الاعلان عن نتائج التوجيه-ما يقارب 150 ألف ناجح جديد نحو مصير مجهول بعد أن رفض البعض التسجيل والبعض الأخر وجه نحو تخصصات لا يريد دراستها، مطالبا الوزارة الوصية بتدارك الوضع، وإعادة فتح التحويلات بالطريقة القديمة.

 

رفع الاتحاد العام الطلابي الحر وبعد الاعلان النهائي لنتائج التوجيهات الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد  تقارير سوداء الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها كانت في معظمها مجحفة ولم تلب الرغبات المعبر عنها إذ تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق في معدلات القبول في الكثير من التخصصات وخاصة المدارس العليا، كما تم خفض معدلات القبول في تخصصات مصيرية والتي لا يمكن منحها للجميع مثل الاعلام والاتصال وغيرها من التخصصات ليبقى التساؤل مطروحا بشدة  علي أساس دراسة الطلبات، وحسب البيان الذي تحوز  المحور اليومي  نسخة منه- فان الاتحاد يرفض وبشدة اعتماد معيار العرض والطلب المبني على أساس عدد المناصب البيداغوجية المتاحة في كل تخصص إذ أن هذا المعيار التقليدي  ليس موضوعيا ويقصي العديد من الطاقات العلمية، حيث راسل هذا الأخير الوصايا في العديد من المرات حول انعكاسات التوجيهات العشوائية على مصير الطالب كما ندد بالفخ المفتعل لهاته السنة والمتمثل في الشرط التعجيزي التي فرضتها الوزارة على الطلبة الجدد وهو ادراج تخصص تابع لنظام  LMD  ليجد الطالب المتفوق صاحب معدل أكثر من 14 نفسه يدرس مع من حاز على الشهادة بـ 10 وبالتالي لا يمكنه الطعن في نتيجة التوجيه مما يجعلنا امام عملية توجيهية غير عادلة وعليه فإن الاتحاد يتوقع ارتفاعا كبيرا في طلبات التحويل لهذا العام الذي سيصطدم بالبيروقراطية الالكترونية التي فرضتها الوزارة والتي ستحرم معظمهم من هذا الحق وتفتح الباب أمام أصحاب  المعريفة  والمحاباة. وهو الامر الذي يستدعي تدارك الوضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل تفاقمه بفتح مجال واسع لقبول التحويلات والعودة الى النظام القديم والمتمثل في لامركزية دراسة الملفات من قبل الجامعات والمدارس.

أمينة صحراوي

 

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