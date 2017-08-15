كان يدعي أنه صديق للقنصل السعودي بالجزائر

الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران

أطاحت مصالح الأمن الولائي بوهران أمس، بمحتال ونصاب خطير كان يبيع الوهم للراغبين في الحصول على جوازات السفر الخاصة بالحج، حيث كان يقوم بالاحتيال على ضحاياه مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره ثمانين مليون سنتيم مقابل كل جواز.

الجاني البالغ من العمر 54 عاما، معتاد على الإجرام في قضايا نصب واحتيال سابقة، وكان يطيح بضحاياه من خلال افترائه وادعائه أن لديه علاقة شخصية مع القنصل السعودي القائم بالأعمال على مستوى سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الجزائرية، وأكدت مصادرنا، أن عدد ضحايا النصاب فاق العشرة آخرهم امرأة قدمت له مبلغ خمس وثمانين مليون سنتيم ووعدها بمنحها جوزا السفر بعد مضي ثلاث أيام، لكنه اختفى منذ لقائه بها واستحواذه على الأموال، لتتفطن بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، فقامت بتقديم بشكوى لدى مصالح الأمن الولائي التي بمجرد تلقيها الشكوى قامت بالتحريات اللازمة إلى غاية إلقاء القبض على الجاني الذي تم إيداعه أمس، الحبس المؤقت من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، في انتظار ما ستسفر عنه بقية التحقيقات.