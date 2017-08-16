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لجنة الفتوى لبعثة الحج بمكة المكرمة تجيب عن استفسارات الحجاج الجزائريين

  16 أوت 2017 - 10:07   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
لجنة الفتوى لبعثة الحج بمكة المكرمة تجيب عن استفسارات الحجاج الجزائريين

نظمت أمس لجنة الفتوى التابعة لبعثة الحج بمكة المكرمة في إطار نشاطاتها جلسة مع حجاج جزائريين بأحد الفنادق  المقيمين بها للإجابة عن تساؤلاتهم بخصوص تأدية المناسك لموسم الحج 2017ي حسب  ما لوحظ

و طرح الحجاج الجزائريون الذين بدءوا في التوافد على مكة المكرمة منذ يومين  قادمين من المدينة المنورة العديد من الأسئلة على أعضاء اللجنة متسائلين  ومستفسرين عن شعائرهم وكيفية تأدية مناسكهم على أفضل وجه.و أجاب أعضاء اللجنة عن استفسارات الحجاج المختلفة بخصوص تأدية المناسك وكيفية  القيام بها لتفادي الأخطاء وبغية أتباع التوصيات التي تسديها لهم البعثة من  أجل تأدية الحج في هدوء واطمئنان.وقال السيد حساني محمد عمر احد أعضاء لجنة الفتوى التابعة للبعثة ان الحجاج  الجزائريين لا يستغنون على أئمتهم ومرافقيهم لوجد الثقة بينهمي مشيرا إلى  النشاطات التي داب عليها مكتب الفتوى دوريا وكل أسبوع في شكل ثلاث إلى اربع  جلسات في كل الفنادق التي ينتشر بها الحجاج الجزائريينأمله في ان تتكرر  هذه اللقاءات. ومن جانبها قالت حاجة جزائرية أن كثيرا من الأمور توضحت لها امس  خلال إعطاء الاستفسارات من قبل اللجنة ولكنها أشارت أنها تفضل ان تكون  اللقاءات قبل القدوم إلى مكة المكرمة وخاصة للحجاج الذين لا يتقنون القراءة  ولا يعرفون الأدعية عند تأدية المناسك.للإشارة، لوحظ اهتمام كبير من قبل الحجاج المتواجدين خلال الجلسة من خلال طرح، كما كبيرا من الأسئلة وطلب التدقيق في بعض الأمور الدينية حتى يتمكنوا من  تأدية المناسك على أكمل وجه

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