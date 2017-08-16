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انطلاق التسجيلات في معاهد التكوين شبه الطبي لحاملي البكالوريا الجدد

  16 أوت 2017 - 12:18   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
انطلاق التسجيلات في معاهد التكوين شبه الطبي لحاملي البكالوريا الجدد

انطلقت التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد والتي تدوم من 15 أوت إلى غاية 7 سبتمبر  المقبل، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

وسيتم فتح 4804 مقعد بيداغوجي في عدة تخصصات للموسم الدراسي القادم من بينها 830 مقعد للقابلات، وهذا بالنظر للعجز المسجل في هذا التخصص، بالإضافة إلى فتح أزيد من 11500 مقعد بيداغوجي خلال سنتي 2017 و 2018 من بينها 6000 مقعد للمساعدين في التمريض للصحة العمومية

وفي هذا الصدد، أوضح نائب مدير التكوين المتواصل بمديرية التكوين بالوزارة، عبد القادر فيالة، في تصريح لواج أنه سيتم توزيع عدد المترشحين على 35 مؤسسة تكوين عبر الوطن من بينها 24 معهدا وطنيا عاليا، ثلاثة منها متخصصة في تكوين القابلات بكل من تيزي وزو، عنابة وتلمسان، بالإضافة إلى 8 معاهد لتكوين المساعدين شبه الطبيين.وكشف فيالة عن إقبال عدد معتبر من الراغبين في الحصول على شهادة جامعية في مختلف تخصصات التكوين شبه الطبي الذي يجري تحت وصاية وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي.وقد تخرج في دورة هذه السنة أزيد من 13500 عون شبه طبي في سبع تخصصات تم توجيه معظمهم نحو ولايات الجنوب والهضاب العليا التي تعاني عجزا في هذا المجال.وبالنظر للطلب المتزايد على هذا السلك، فإن مديرية الوظيفة العمومية تضمن مناصب شغل للمتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين في هذا المجال إلى غاية 2018 مع ضمان تقريبهم من مقر سكناهم لضمان تحسين الخدمة والتكفل الجيد بالمواطن عبر كل مناطق الوطن

 

 

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