27 حظيرة عشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة

تم إحصاء ما يربو عن 27 حظيرة عشوائية عبر أحياء و شوارع العاصمة خلال الأيام العشر الأولى لشهر أوت الجاري، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء مصالح أمن ولاية الجزائر.

وقد أوقفت المصالح المعنية 34 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية كانوا ينشطون على مستوى 27 حظيرة مستغلة بطريقة غير قانونية أحصتها مصالح الأمن الولائية مطلع الشهر الجاري يقول المصدر.و أوضحت ذات المصالح في بيانها أن الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر عالجت في نفس المدة 122 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية و أوقف على إثرها 348 مشتبه فيه.علما أن نشاط هذه المصالح يندرج في سياق مخطط مكافحة الحظائر العشوائية التي سخر لها موراد بشرية ووسائل تقنية لمحاربتها بشكل ميتمر ودؤوبي وكذا محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس بصحة وسلامة المواطن. كما ذكر البيان بالخط الأخضر 48-15 وخط النجدة 17 لخدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ.