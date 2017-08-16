تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 أوت 2017، أربعة مخابئ للإرهابيين بمنطقة بئر ليركا ببلدية بني فضالة، ولاية باتنة/ن.ع.5.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والجمارك، ثلاثة تجار مخدرات بتڤرت، ولاية ورقلة، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع مُحملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 458 كيلوغرام، بالإضافة إلى جهاز اتصال عن طريق الأقمار الصناعية وخمسة هواتف نقالة ومبلغ من المال يُقدر بـ(811180) دينار جزائري.