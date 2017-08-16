توقيف عصابة تروج الكوكايين بالبليدة

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة عناصر شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) و التي كانت تقوم بنقلها من ولايات الغرب الوطني في اتجاه الجزائر العاصمة حسبما أفادت به يوم الأربعاء خلية الإعلام و الصحافة على مستوى هذه الهيئة الأمنية.

و أوضحت ذات المصادر أن هذه العصابة الإجرامية المنظمة المكونة من أربعة أشخاص كانت تقوم بنقل المخدرات الصلبة من عدد من الولايات الغربية في اتجاه الجزائر العاصمة.

و تعود وقائع هذه القضية إلى قيام أفراد الفصيلة الخامسة للأمن و التدخل بموزاية (غرب البليدة) بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع لإقليم الولاية أين تم توقيف مركبة و على متنها شخصين ليتم بعد إخضاعها للمراقبة و التفتيش باستعمال الثنائي السينوتقني حجز كمية من المخدرات الصلبة (الكوكايين) مخبأة بإحكام داخل هذه المركبة.

و مواصلة لمجريات التحقيق تم التنقل إلى إحدى ولايات الغرب أين تم توقيف عنصرين من باقي الشبكة الإجرامية و مركبة عثر بداخلها على كمية أخرى من مادة الكوكايين بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات.

كما تم حجز وسائل الاتصال التي كانت تستعمل فيما بين أفراد الشبكة يضيف ذات المصدر الذي كشف عن تقديم جميع أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أمر بإيداعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.

و بهدف إشراك المواطن في مكافحة كافة أشكال الجريمة جدد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الدعوة إلى التحلي بروح المواطنة و التعاون مع وحدات الدرك الوطني بالتبليغ عن مثل هذه الحالات و حالات أخرى تمس بالأمـــن و النظام العموميين و هذا من خلال التقدم إلى مقرات وحدات الدرك الوطني أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1055 و 1590 و كذا الوقع الإلكتروني : ppgn.mdn.dz.