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عقب إنهاء مهام الوزير الأول ووزير السكن السابق عبد المجيد تبون

تخوفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي عدل وبأل بي بي

  16 أوت 2017 - 19:36   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
تخوفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي عدل وبأل بي بي

أبدى مكتتبو مختلف المشاريع السكنية عقب صدور قرار إنهاء مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون تخوفا كبير من مصير المشاريع السكنية لا سيما تلك المتعلقة بـ  عدل  و أل بي بي  خاصة وأن الوزير الأول السابق هو من أطلق تلك المشاريع سنة 2001 أو ما يسمى بـ  عدل1  وأعاد إطلاقها سنة 2013 وهو ما اصطلح عليه  عدل2  بقدرة إسكان أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى 45 ألف وحدة ترقوي عمومي  ال بي بي .

 

تعهد تبون أثناء توليه زمام وزارة السكن بتسليم 300 ألف سكن جاهزقبل نهاية السنة والقضاء على أزمة السكن في غضون 2018، فما هو مصير كل هذه المشاريع، وهل ستسلم في آجالها المحددة؟

وتابع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون نسبة تقد انجاز المشاريع السكنية ومشروع المسجد الأعظم على قدم وساق، بالرغم من انتهاء مهامه كوزير للسكن، وتعيينه وزيرا أول، حيث كان يأمر الوافد الجديد على رأس القطاع يوسف شرفة بضرورة التقيد بالآجال المحددة لتسليم مختلف تلك المشاريع إضافة إلى الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها على مستوى الورشات في مختلف المواقع السكنية وهو ما بعث الأمل وزاد من ثقة المكتتبين في الحصول على سكناتهم في المواعيد المحددة.

في ذات السياق أكد شرفة أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية توزيع عددا معتبرا من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن، وأعلن في ذات الإطار انه سيتم توزيع عدد كبير من السكنات خلال 20 أوت وأول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة.

بخصوص برنامج سكنات

  عدل 2   أكد الوزير أنه تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة في عدة  ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت، قسنطينة وعنابة، مؤكدا أن العملية  مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عدد معتبر من الوحدات السكنية بهذه الصيغة  في بعض الولايات، وأعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في  إطار  عدل 2 ا في بعض ولايات الوطن دون تحديدها، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد  شرفة أنه سيتم نهاية سنة 2017  غلق  ملف  عدل 1 ا نهائيا، وتحضير ملف  عدل 2   واستدعاء كل المكتتبين، وردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي  عدل  أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بحملة تطهير وإنما هي تذكير حيث يتم إرسال اعذارات  للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مشيرا إلى انه أنه في حال عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الإضافية.

وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة قد صادق مؤخرا على حصة تتضمن بناء 83 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار  عدل 2  عبر الوطن برسم سنة 2017 ستنطلق أشغال إنجازها كلها في سبتمبر المقبل، وأفاد شرفة بأن المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه الحصة قد تم تعيينها، كما أن كل المخصصات والأغلفة المالية الموجهة لتغطية تكاليف الإنجاز  متوفرة ، وأبرز الوزير كذلك بأن عملية إنجاز برنامج  عدل 2  ستستكمل نهائيا مطلع 2019 متوقعا بأن جزءا كبيرا من هذا البرنامج سيستلم سنة 2018.

نبيل شعبان

 

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