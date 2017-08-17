هلع وسط الحجاج الجزائريين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المصاعد

تمكنت عناصر مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة مساء امس الاربعاء من اعادة الهدوء والاطمئنان للحجاج الجزائريين على مستوى احد فنادق الاقامة باجياد بعدما اصابهم الهلع اثر انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المصاعد حيث لم تسجل اي خسائر بشرية وفق ما اعلنه نائب رئيس مفرزة الحماية المدنية بمكة المكرمة . واوضح كريم بن زيدان في تصريح له " ان انقطاع للتيار الكهربائي في حدود الساعة 23 و44 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة حدث على مستوى فندق بكة الصلاح باجياد مما خلق حالة من الهلع لدي حجاجنا الميامين المتواجدين بالفندق وتوقف المصاعد ".

واضاف انه " في الحال تدخلت عناصر مفرزة الحماية المدنية بقوة من اجل طمأنة حجاجنا الميامين والوقوف على الوقائع " مشيرا الى " عدم تسجيل اي خسائر في الارواح " . وقد تم اعادة السكينة الى الحجاج كما قال بعودة التيار الكهربائي مشيرا الى حضور رئيس مركز مكة المكرمة والوقوف على الحادث وحالة الحجاج الجزائريين.