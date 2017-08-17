بسكرة : قتيلان وأربعة جرحى في حادث مرور بأوماش

هلك 5 أشخاص وجرح 49 آخرون في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس ببلدية أوماش بولاية بسكرة حسبما أفاد به المكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية.

وأوضح الرائد عمر سلاطنية بأن هذا الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بالمكان المسمى شقة عندما اصطدمت حافلة لنقل المسافرين تحمل ترقيم بسكرة وتضمن الربط بين حاسي مسعود وعناية بشاحنة بترقيم ولاية أم البواقي . وقد تم نقل جثامين الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و28 سنة نحو مستشفى بشير بن ناصر حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الحافلة تضررت تماما. وأضاف ذات المصدر أن الجرحى الذين يوجد بعضهم في حالة خطيرة تتراوح أعمارهم بين 10 و65 سنة موضحا أنه تم تحويل استعجالي لـ43 جريحا باتجاه مستشفى "بشير بن ناصر" بعاصمة الولاية فيما تم نقل 6 جرحى أخرين نحو مركز العلاج لبلدية أوماش. وقد تم تسخير 13 سيارة إسعاف و5 شاحنات إطفاء ومركبتين للنقل فضلا عن 59 عونا للحماية المدنية لولاية بسكرة من أجل إنقاذ الضحايا وتحويلهم إلى مؤسسات الصحة حسبما أوضحه سلاطنية . وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.