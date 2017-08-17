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تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه بالبويرة

  17 أوت 2017 - 14:38   قرئ 194 مرة   0 تعليق   الوطني
تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه بالبويرة

مكنت مفرزة للجيش من القضاء على إرهابي خطير بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة، تم التعرف على هوية هذا المجرم، ويتعلق الأمر بالمسمى "ن. كمال" المكنى "الزبير أبوهريرة"، حسب ما نقله بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 16 أوت 2017، والتي مكنت من القضاء على إرهابي خطير بالقرب من دوار سي المهدي بالأخضرية، ولاية البويرة/ن.ع.1. تم التعرف على هوية هذا المجرم، ويتعلق الأمر بالمسمى "ن. كمال" المكنى "الزبير أبوهريرة".

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