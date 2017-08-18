الجزائر تدين الاعتداء الارهابي ببرشلونة

أعربت الجزائر مساء الخميس عن "ادانتها الشديدة" للاعتداء الارهابي الذي استهدف الأبرياء ببرشلونة الاسبانية حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

و قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوأج أن "الاعتداء المميت الذي استهدف أبرياء ببرشلونة هو عمل إرهابي مقيت ندينه بشدة".

و اضاف السيد بن علي شريف "إذ نعبر عن تأثرنا العميق أمام هذا الاعتداء الشنيع الذي اقترف ببرودة دم, فإننا نتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا و نؤكد تعاطفنا و تضامننا مع عائلات المصابين و كذا مع الحكومة و الشعب الاسبانيين الصديقين".

و خلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الى القول أنه أمام هذا الاعتداء فإن "كافة المجتمع الدولي مدعو الى تكثيف الجهود لإلحاق الهزيمة بالإرهاب الذي يهدد استقرار البلدان وراحة الشعوب".