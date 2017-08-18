تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية

تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية

  18 أوت 2017 - 11:24   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, عن  تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء للطلبة الجدد في الإقامات الجامعية منذ فتح  الأرضية الالكترونية المخصصة لتلقي هذه الطلبات, حسبما أفاد به أمس مصدر مسؤول من الوزارة.

وصرح مدير التكوين العالي بالوزارة جمال بوقزاطة, أنه "بهدف تسهيل  طلبات الايواء للطلبة الجدد, تم فتح أرضية الكترونية لتلقي طلبات الايواء  بالإقامات الجامعية, وسيمتد عمل هذه الأرضية الى غاية يوم 20 أغسطس الجاري على  ان يتم فتحها ثانية من 5 الى 9 سبتمبر القادم", مشيرا الى انه تم تسجيل حد  الآن ما يقارب 10 ألاف طلب إيواء.

كما تم  فتح --حسب نفس المسؤول--أرضية أخرى خاصة بدراسة طلبات حاملي شهادة  البكالوريا الأجنبية وذلك بالنسبة للجزائريين الذين تابعوا تكوينا بالخارج أو  للأجانب الذين يرغبون في مواصلة تكوينهم الجامعي بالجزائر.

وأشار المسؤول الى انه تم فتح تسجيلات أولية ثانية ما بين 12 و13 أغسطس وتخص  كل من الطلبة الذين لم يحصلوا على رغباتهم الاولى خلال التسجيلات الاولى  والطلبة الذين أجروا مقابلات ومسابقات في بعض التخصصات, بالإضافة الى أولئك  الذين تم توجيههم الى التخصصات الاقتصادية والادب العربي وكذا الحقوق والعلوم  الطبية خارج ولايات مقر اقامتهم حيث بلغ عدد الطلبة المعنين بهذه التسجيلات  18095 طالب قدم على اثرها 12538 طالب استمارة رغباته وحصلوا على رغباتهم  الأولى.

وأبرز السيد بوقزاطة ان فترة التغييرات المسموح بها قانونا ستكون يومي 5 و6  سبتمبر القادم وتخص التغييرات بداخل المؤسسة الجامعية نفسها وأبناء الاولياء  المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا الطلبة المسجلين الذين تزوجوا خارج مقرات  اقامتهم", مؤكدا أن كل الطلبة الذين يتقدمون بهذا النوع من الطلبات سيفقدون  آليا توجيههم الاول, وستعلن نتائج هذه المرحلة --حسب المصدر ذاته -- يوم 9  سبتمبر القادم.اما بالنسبة للمتأخرين عن التسجيلات الجامعية, اوضح السيد بوقزاطة انه "سيتم  دراسة طلباتهم حالة بحالة".

من جهة أخرى, ذكر ذات المسؤول أن الوزارة قد حددت تاريخ التسجيلات النهائية  للطلبة الجدد الحائزين على شهادة البكالوريا دورة 2017, ما بين 10 الى 14  سبتمبر القادم, بناء على موعد لكل طالب. و ذكربوقزاطة ان التسجيلات الأولية للطلبة الجدد والتي تمت من 1 الى 3  أغسطس بلغت 329723 طالب مسجل أي بنسبة 54ر96 بالمائة, فيما بلغ عدد الطلبة  الذين أكدوا تسجيلاتهم بعد توجيهم 325039 طالب أي بنسبة 03ر98 بالمائة, موضحا  أن أكثر من 66 بالمائة من الطلبة تحصلوا على رغباتهم الاولى. 

من جهة اخرى, اعلن المتحدث ذاته انه تم الاتفاق بين وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي ومصالح الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل منح بطاقة الشفاء للطلبة  الجدد من خلال استغلال المعلومات الموجودة بالأرضية الإلكترونية للوزارة.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات