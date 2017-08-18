جزائريون بين ضحايا هجوم برشلونة

كشفت وحدات الدفاع المدني في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن تواجد جزائريين بين الضحايا الـ 113 لهجوم الدهس الذي شهدته منطقة سياحية في قلب مدينة "برشلونة" عصر أمس الخميس.

أفادت وكالات الأنباء أنّ ضحايا الاعتداء الإرهابي الدامي ينحدرون من الجنسيات الجزائرية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية الهولندية، الأرجنتية، الفنزويلية، البلجيكية، الأسترالية، المجرية، البيروفية، الإيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية، الرومانية.

من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية أنّ 26 من رعاياها، أصيبوا بجروح في هجوم برشلونة، بينهم 11 في حالة خطيرة.

وأضاف البيان ذاته، أنّ وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" تفقد اليوم الجمعة ضحايا هجوم برشلونة، موضحا أنّ القنصلية الفرنسية على اتصال مع السلطات الإسبانية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولمب" لإذاعة "إر تي أل"، أنّ عددا أكبر من المصابين بجروح خطيرة قد يصل إلى 17 شخصا.