استرجاع 600 مليون من سارق مركبات عشريني بقسنطينة

عالجت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة قضية تخص سرقة مركبة ومبلغ مالي، تورط فيها شخص يبلغ من العمر 25 سنة، حيث تعود التفاصيل للأسبوع الماضي حين وردت شكوى بخصوص تعرض شخص لسرقة مبلغ مالي معتبر، بعد أن قام الفاعل بالركوب على متن سيارة الضحية التي كان محركها في حالة تشغيل ليقوم بالاستيلاء عليها وعلى المبلغ المالي الموجود بداخلها ثم الفرار، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على جزء من المبلغ المسروق وكذا ما يقارب 600 مليون سنتيم كان يخفيها في منزل أحد أقاربه، فيما وجدت المركبة مركونة قرب منزل الضحية.