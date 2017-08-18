حجز أكثر من رطل من الكيف بتيغنيف في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف في ولاية معسكر من وضع حد لنشاط مروج للمخدرات و المؤثرات العقلية ، يبلغ من العمر 33 سنة وحجز كمية من هذه السموم فاقت نصف كلغ من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة ، سلاح أبيض محظور ومبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي ،إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر ذات الفرقة حول قيام المشتبه فيه بترويج المخدرات داخل حقول الزيتون المحاذية للمدينة ليقوم عناصر الفرقة بوضع خطة محكمة ، تم خلالها الترصد للمشتبه فيه إلى أن تم إيقافه وسط حقول الزيتون و بحوزتع مبلغ مالي ، ليتم اقتياده لمقر أمن الدائرة أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ مسكن المشتبه فيه ، أين تم حجز كمية من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدر بــ 565 غرام ، إضافة إلى 14 قرص مهلوس وسلاح أبيض محظور كان يستعمله في تقطيع و تهيئة المخدرات للبيع ، ليتم حجزها واستكمال إجراءات التحقيق معه حول حول الفعل المنسوب إليه ،ثم أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف ليوضع رهن الحبس