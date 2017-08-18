بعض الأحزاب السياسية وصفتها بـ»غير المتوقعة»

«التغييرات الأخيرة في الحكومة لا تخدم استقرار الاقتصاد الوطني»

أجمعت جل الأحزاب السياسية أن التعديل الحكومي والتغييرات التي مست العديد من الحقائب الوزارية، التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما يكفل به الدستور، على أنها «غير متوقعة» نظرا للسرعة التي تمت فيها من جهة، إضافة إلى أنها لا تخدم الاقتصاد الوطني حيث تجعل المستثمر سواء الجزائري أو الأجنبي مترددا في الاستثمار مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى دفع قوي خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به

رمضان تعزيبت: «التعديلات التي مست الجهاز التنفيذي جاءت في محلها» وصف النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، التعديل الحكومي الأخير، الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغير المتوقع، مؤكدا بأنه الأسرع في تاريخ الجزائر، حيث لم تعط الفرصة للوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في حكومة تبون المقالة، بتجسيد برنامجهم في الميدان كما جرى مع الوزراء السابقين، خاصة وأن التساؤلات تبقى مطروحة حول العديد من القضايا التي طرحتها حكومة عبد المجيد تبون، سواء المتعلقة بفصل المال عن السلطة إضافة إلى محاربة مافيا العقار الصناعي. مشيرا أن تعيين يوسف يوسفي في منصب وزير الصناعة والمناجم وكذا محمد بن مرادي على رأس وزارة التجارة جاءت في محلها نظرا للخبرة والتجربة التي يتمتعان بهما طيلة ممارسة مهامهما، حيث أن تعين يوسف يوسفي، على رأس وزارة الصناعة والمناجم جاء في محله خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، وذلك نظرا للخبرة التي يتمتع بها هذا الأخير في تسير المهام التي توكل إليه في الفترات السابقة، حيث تقلد الوزير، منصب مدير شركة سوناطراك عام 1985ليعين عام 1996وزيرا للطاقة والمناجم إضافة إلى توليه الحقيبة الديبلوماسية حيث كان سفيرا بكندا عام 2001. ونفس الشيء بالنسبة لوزير التجارة محمد بن مرادي، الذي شغل وزيرا للسياحة وكذا وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث أثبت كفأته في المناصب التي تقلدها. أما بالنسبة لتعين عبد الوحيد تمار على راس وزارة السكن فلم يدلي النائب عن حزب العمال، بأي تعليق عن توليه الحقيبة الوزارية التي وكلت له.

حزب المستقبل: «التغيرات الحكومية لا تخدم الاستقرار الاقتصادي للبلاد»

اعتبر المكلف بالإعلام في حزب جبهة المستقبل، «نبي نبيل»، أن التغيرات الحكومية المتعاقبة بالغير العادية، مشيرا أن التغيرات على رأس الوزرات السريع لا يخدم الاستقرار الاقتصادي ويجعل التردد يسيطر على المستثمر الجزائري والأجنبي. وأكد المكلف بالأعلام، ل «المحور اليومي»، أمس، ان التغيرات الحكومية المتعاقبة، التي أجرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة عبد المجيد تبون من على رأس الوزارة الأولى، وتعين أحمد أويحي مكانه، بالغير العادية باعتبار أن مهمة تبون لم تدم طويلا، خاصة خلال المرحلة التي تمر بها الجزائر على مستوى جميع الأصعدة. وأضاف في ذات السياق، أن التغيرات الوزارية السريعة، لا تخدم الاستقرار الاقتصادي ويجعل الراغبين في الاستثمار بالجزائر سوءا بالنسبة للمستثمر الأجنبي أو الجزائري على حد سواء في وضعية مترددة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة إلى إعطائه دفع قوي للنهوض به، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، الأمر الذي يجعل هذه التغيرات توجه المستمر إلى وجهات أخرى عوض الاستقرار هنا بالجزائر، خوفا من التغيرات الأنية التي تحدث بين فترة وأخرى. وأشار المكلف بالإعلام، أنه من المفترض قبل أي تغير سواء في الحكومة أو الوزارات كما جرى مؤخرا، والتي مست ثلاث حقائب وزارية، لابد من معرفة خارطة طريق الوزير المعين قبل توليه المنصب الذي وكل له، واخفاقات الوزير المقيل، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية وبالتالي ستتوضح الصورة أكثر عن أسباب الإقالة للراي العام.

«حمس»: «التغيرات الأخيرة من الصلاحيات التي يكفلها الدستور للرئيس»

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، سابقا، أبو جرة سلطاني، أن انهاء مهام رئيس الحكومة يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي له صلاحية تعين الوزير الأول وانهاء مهامه لأسباب لا يلزمه الدستور بذكرها للراي العام، مشيرا أن الوافد الجديد على رأس مبنى الدكتور سعدان أمام تحديات كبيرة. وأكد أبو جرة سلطاني، في منشور له، أنه لم تحظ أيّ حكومة سابقة بهذا الصّخب الإعلامي الذي رافق إنهاء مهام عبد المجيد تبون واستخلافه بأحمد أويحيى، إلى درجة أن تجاوزت هذه الضجّة الاعلاميّة حدود الجزائر ليبلغ دويّها العالم العربي ويستقطب اهتمام أنظمة غربيّة لا تحبّنا كثيرا. وأضاف أنه من حيث الإجراء دستوري يدخل في صلاحيات رئيس الجمهوريّة الذي يعين الوزير الأول وينهي مهامّه لأسباب لا يلزمه الدستور بذكرها للرأي العام، ولكنّ الذي طفا منها على السطح هناك أسباب عجّلت بذهاب الوزير المقال، ومن بينها الحديث بصوت مرتفعة عن إصرار حكومته على فصل المال عن السياسة، إضافة إلى السرعة التي انطلق بها فور مصادقة البرلمان على مخطط حكومته، والقرارات الكثيفة التي اتخذها في ظرف وجيز حيث لم يحسب تداعياتها على الجبهتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرا في ذات السياق، أن على أحمد أويحي ملفات كبيرة أبرزها ضمان التوازن والانسجام بين مكوّنات الدولة وتصحيح الاختلالات وتعزيز الاستقرار والسلم المدني واستكمال مسعى المصالحة الوطنيّة بالتوازي مع دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

نادية حدار