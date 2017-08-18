الوزير السابق فتح له عدة جبهات سيصطدم بها

يوسف يوسفي يرث تركة ثقيلة من بدة وسوق السيارات والاستثمار في المقدمة

ورث وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة لخليفته الوافد الجديد «القديم» على مبنى الأبيار ملفات ثقيلة ومعقدة تمس الاقتصاد الوطني بصفة مباشرة خاصة بعد الحملات التي أطلقها بدة مباشرة بعد خلافته لبوشوارب أهمها ملف مصانع تركيب السيارات ومحاربة «الاستيراد المقنع» وكذا محاربة «سماسرة» العقار الصناعي. يجد وزير الصناعة والمناجم الجديد يوسف يوسفي نفسه أمام وضعية جد صعبة لسوق السيارات الذي يعيش فوضى عارمة بسبب عدم الافراج عن رخص الاستيراد وكذا مصانع التركيب الذي وصفها سلفه بمصانع «الاستيراد المقنع»، حيث ينتظر ان يفرج الوزير عن دفتر الشروط الجديد الذي جعله وزير التجارة السابق عبد الحفيظ ساسي شرطا أساسيا للإفراج عن رخص الاستيراد المبرمج توزيعها ابتداء من 23 أوت الجاري، كما سيواجه يوسفي الذي وصفته حنون بـ»الرجل المخلص والوطني الذي وقف في وجه رجال الأعمال الذين أرادوا الاستيلاء على «سوناطراك» تحدي آخر يتمثل في تسهيل فرص الاستثمار والدفع بها لاسيما فيما يخص توفير العقار الصناعي الذي بدء التحقيق فيه منذ توالي بدة تسيير القطاع والذي شرع في إعداد دراسة مشتركة بالتنسيق مع الوزارات المعنية قبل تقديمه أمام الوزارة الأول من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين الحقيقيين الراغبين فعلا في الاستثمار، أما فيما يخص الذين استفادوا من قبل بالعقار الصناعي وتم تغير وجهتها الحقيقية، أكد بدة «أن هناك لجنة ستتحرى فيما يخص بيع العقار الصناعي من طرف بعض المستثمرين المزيفين». ويعتبر يوسفي وزير مخضرم شغل عدة مناصب وزارية في السابق ضمن حكومات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم، وأهمها وزير الطاقة والخارجية، كما تولى يوسفي زمام الوزارة الأولى بالنيابة عندما عين الرئيس بوتفليقة عبدَ المالك سلال مديرا لحملته الانتخابية عام 2014، وتدرج يوسفي في سلم المسؤوليات التي كانت أغلبها في قطاع الطاقة، فقد كان مديرا لشركة سوناطراك عام 1985، ثم عين وزيرا للطاقة عام 1996، بعدما اشتغل بالرئاسة إلى جانب الرئيس السابق اليامين زروال، ليتولى بعدها رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في ديسمبر 1999، عين وزيرا للخارجية، وخلفه في المنصب عبد العزيز بلخادم شهر أوت 2000، كما عين يوسفي بعد ذلك سفيرا في كندا في أفريل 2001.

أسامة سبع