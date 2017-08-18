رخص الاستيراد وارتفاع الأسعار أهمها

تحديات كبيرة وملفات عالقة تنتظر وزير التجارة الجديد

تنتظر الوافد الجديد على وزارة التجارة محمد بن مرادي، تحديات كبيرة وعدة ملفات عالقة، أهمها تحديد وتنظيم رخص الاستيراد وتنظيم الأسواق بالإضافة إلى إيجاد حل سريع للارتفاع الفاحش التي تعرفه أسعار مختلف المواد خلال هذه الفترة.

بعد عودة بن مرادي إلى الحكومة، ليشتغل منصب وزيرا للتجارة في حكومة أحمد أويحيى، خلفا لعبد الحفيظ ساسي الذي لم يعمر طويلا في الوزارة المذكورة، يكون قد وافق على التحدي الكبير الذي ينتظره في هذا القطاع الحساس، لاسيما بعد المشاكل الكبيرة والملفات العالقة التي تعرفها وزارة التجارة، منذ رحيل المرحوم وزير التجارة السابق بختي بعايب. وفي الصدد ذاته، ينتظر من محمد بن مرادي الذي تقلص عدة مناصب ومسؤوليات، أين كان يشغل منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في فترة سابقة، بالإضافة إلى عمله كمستشار اقتصادي، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الفترة الماضية، أن يحدث ثورة في القطاع من أجل النهوض به، واتخاذ إجراءات استعجالية من شانها أن تخفض من الارتفاع الكبير التي تشهدها أسعار مختلف المواد والسلع، نتيجة وقف استيراد العديد من السلع وادراجها ضمن السلع المعنية برخص الاستيراد دون توفير بديلا لها في السوق الوطنية. وستكون مسألة إعادة تنظيم السوق من ضمن المسائل الشائكة التي تستدعي وقوف الوزير بن مرادي شخصيا على هذا الملف، في ظل وجود فوضى في التجارة الخارجية وتحكم مافيا الاستيراد استيراد في بطون الجزائريين، كما ينتظر من الوزير إعادة تفعيل وانجاز أكبر عدد من الأسواق الجوارية للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تؤثر سلبا على الأسعار والخزينة العمومية على حد سواء. ويبدو أن مهمة العائد إلى الحكومة لن تكون سهلة في ظل الرهانات الكبيرة على هذه الوزارة الحساسة قصد تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، لاسيما بعد تواصل انهيار أسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، وعليه سيجد الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان عدة ملفات عالقة في مكتبه تنتظر تسويتها من بينها ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الذي يدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر وتطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، بعدما استغرقت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وذات المنظمة وقتا طويلا، لاسيما أن الأخيرة قامت بتوجيه أكثر من 140 سؤالا، والتي ينتظر الإجابة عنها من طرف مختلف الوزارات.

لطفي العقون