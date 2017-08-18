أهم تحدياته تسليم السكنات والمسجد الأعظم في الآجال المحددة

عبد الوحيد تمار ورث حقيبة وزارية مثقلة بالملفات العالقة

ورث الوافد الجديد على رأس قطاع السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، حقيبة وزارة مثقلة بالملفات العالقة لا سيما تلك المتعلقة بتسليم المشاريع السكنية بمختلف صيغها والقضاء على أزمة السكن في غضون 2018 كما كان مبرمجا لها، وتدارك التأخر المسجل في مشروع المسجد الأعظم وتسليمه في الآجال المحددة.

عين عبد الوحيد تمار وزيرا للسكن والعمران والمدينة في الحكومة الجديدة خلفا للوزير السابق يوسف شرفة الذي تولى زمام القطاع في فترة وجيزة لم تتعد ثلاثة أشهر، وقبل تعيينه في الحكومة كان تمار يشغل منصب والي ولاية مستغانم، كما كان مديرا للتعمير بولاية وهران وبوزارة السكن، وسيكون الوافد الجديد على رأس وزارة السكن على موعد لتسليم مفاتيح سكنات عدل لمكتتبي 2001/2002 غدا حيث سيتم توزيع عدد كبير من السكنات. وبخصوص برنامج سكنات عدل 2 فقد أكد الوزير أن العملية مستمرة، حيث سيتم كل شهر تسليم عددا معتبرا من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات، دون تحديدها، أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد أنه سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا، وتحضير ملف عدل 2 واستدعاء كل المكتتبين، وردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بحملة تطهير وإنما هي حملة تذكير حيث يتم إرسال اعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الإضافية. من جهة أخرى، فإن مشروع المسجد الأعظم تعد من بين أهم التحديات التي تنتظر عبد الوحيد تمار خاصة وأن نسبة تأخر الاشغال قدرت بحوالي 18 شهرا مما أجبر وزارة السكن على إصدار تغييرات مفاجئة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز «جامع الجزائر» بإقالة جمال شرفي المسؤول الأول لهذه الهيئة وتعيين مصطفى تبور تين خلفا له من أجل تدارك التأخر المسجل في الأشغال، وتسليم المشروع في الآجال المحددة نهاية 2017، وجاءت هذه التغييرات المفاجئة التي صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والتي مست إدارة انجاز أشغال المشروع، بسبب التأخر الملحوظ في وتيرة الإنجاز والتي اعترف بها وزير السكن عبد المجيد تبون بنفسه، وقد عبر عن غضبه أثناء زيارة العمل الأخيرة التي قادته إلى المسجد قائلا «لست راضيا عن نسبة تقدم الأشغال». وعرف طمار منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذي لولاية مستغانم بتاريخ 22 جويلية 2015، بسياسة توبيخ المسئولين المقصرين في تأدية واجب الوظيفة، ومعاقبة جل المتقاعسين بمختلف الإدارات، وإيقافهم عن مهامهم، على غرار إنزال أول عقوبة في أول زيارة له إلى مستشفى «شيغي فارا» بتاريخ 8/8/2015 على رئيس مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى، أين أمر بتنحيته وتعويضه برئيس مصلحة جديد، كما أوقف مدير البناء والتعمير أنداك عن العمل لمدة ثلاثة أيام على خلفية التهاون في أداء مهامه، وكذا إنهاء مهام مدير وكالة «عدل» مستغانم على خلفية التأخر المسجل في انجاز مشروع سكني، فضلا عن توقيف جل الأميار التي صدرت في حقهم متابعات قضائية، حيث كانت رسالته واضحة للمسئولين الذين يتماطلون في تأدية واجباتهم ويتأخرون في تجسيد المشاريع التنموية، كما عرف طمار بلهجته العصبية مع المدراء التنفيذيين. ومنذ مجيئه إلى ولاية مستغانم، وعد طمار بإنعاش قطاع السكن وفعلا عرفت مستغانم عملية توزيع لـ8 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، كما تم القضاء على اكبر حي قصديري بالولاية «التيفيس».

نبيل شعبان/ آمينة .ز