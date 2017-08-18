تسجيل قرابة 10 آلاف طلب إيواء في الإقامات الجامعية

الرد على 18 ألف طعن قدمها الطلبة الجدد في 09 سبتمبر

قدم 18 ألف طالب جديد طعونا لإعادة توجيههم إلى التخصصات الاقتصادية والأدب العربي وكذا الحقوق والعلوم الطبية على مستوى ولايات مقر إقامتهم، حسب تصريح مدير التكوين العالي و البحث العلمي، مؤكدا أن فترة التغييرات المسموح بها قانونا ستكون يوميّ 5 و6 سبتمبر القادم، و تشمل التغييرات كذلك الطلبة المتزوجين خارج مقرات إقامتهم، وستعلن نتائج هذه المرحلة يوم 9 سبتمبر القادم.

أكد مدير التكوين العالي والبحث العلمي بالوزارة جمال بوقزاطة أنه بهدف تسهيل طلبات الإيواء للطلبة الجدد، تم فتح أرضية الكترونية لتلقي طلبات الإيواء بالإقامات الجامعية، وسيمتد عمل هذه الأرضية الى غاية يوم 20 أوت الجاري على أن يتم فتحها ثانية من 5 إلى 9 سبتمبر القادم، مشيرا إلى انه تم تسجيل حد الآن ما يقارب 10 ألاف طلب إيواء، كما تم فتح أرضية أخرى خاصة بدراسة طلبات حاملي شهادة البكالوريا الأجنبية وذلك بالنسبة للجزائريين الذين تابعوا تكوينا بالخارج أو للأجانب الذين يرغبون في مواصلة تكوينهم الجامعي بالجزائر. وأشار المسؤول إلى انه تم فتح تسجيلات أولية ثانية ما بين 12 و13 أوت شملت كل من الطلبة الذين لم يحصلوا على رغباتهم الأولى خلال التسجيلات الأولى، والطلبة الذين أجروا مقابلات ومسابقات في بعض التخصصات، بالإضافة إلى أولئك الذين تم توجيههم إلى التخصصات الاقتصادية والأدب العربي وكذا الحقوق والعلوم الطبية خارج ولايات مقر إقامتهم حيث بلغ عدد الطلبة المعنين بهذه التسجيلات 18095 طالب، وأبرز بوقزاطة أن فترة التغييرات المسموح بها قانونا ستكون يومي 5 و6 سبتمبر القادم وتخص التغييرات بداخل المؤسسة الجامعية نفسها وكذا الطلبة المسجلين الذين تزوجوا خارج مقرات إقامتهم، مؤكدا أن كل الطلبة الذين يتقدمون بهذا النوع من الطلبات سيفقدون آليا توجيههم الأول، وستعلن نتائج هذه المرحلة يوم 9 سبتمبر القادم، أما بالنسبة للمتأخرين عن التسجيلات الجامعية، أوضح بوقزاطة أنه سيتم دراسة طلباتهم حالة بحالة. من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أن الوزارة قد حددت تاريخ التسجيلات النهائية للطلبة الجدد الحائزين على شهادة البكالوريا ما بين 10 إلى 14 سبتمبر القادم، بناء على موعد لكل طالب، وذكر بوقزاطة أن التسجيلات الأولية للطلبة الجدد والتي تمت من 1 إلى 3 أوت بلغت 329723 طالب مسجل أي بنسبة 96.54 بالمائة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين أكدوا تسجيلاتهم بعد توجيهم 325039 طالب أي بنسبة 98.03 بالمائة، موضحا أن أكثر من 66 بالمائة من الطلبة تحصلوا على رغباتهم الأولى، كما أعلن المتحدث ذاته انه تم الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل منح بطاقة الشفاء للطلبة الجدد من خلال استغلال المعلومات الموجودة بالأرضية الإلكترونية للوزارة.

نبيل شعبان