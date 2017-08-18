عبر تطهير البالوعات وتهيئة المجاري لمواجهة الفيضانات

الداخلية تأمر البلديات والولايات بالاستعداد لفصل الشتاء

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية والمنتخبين المحليين بتطهير البالوعات وإعادة تأهيل التجهيزات العمومية، وكذا التكفل بالمناطق المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، في إطارا الاستعداد للتقلبات الجوية التي يمكن أن تشهدها ولايات الوطن خلال فصلي الخريف والشتاء، في وقت عاشت ولايات جنوبية خلال الأيام القليلة الماضية أمطار طوفانية تسببت في هلاك العديد من الأشخاص.

اتخذت في هذا الصدد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والتجهيزات العمومية، في إطار تطبيق السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، وتسيير الكوارث، وتحضيرا للتكفل المستمر والمنظم بالاضطرابات الجوية التي يعرفها موسم الخريف والشتاء، والحد من الآثار الناجمة عنها وتسيير الأحداث المتصلة بها، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه وسهرا منها على ضمان سلامة وأمن المواطنين والتكفل بانشغالاتهم ووعيا بالآثار المحتملة للاضطرابات الجوية، فقد تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتطبيق الفوري والمنظم لعميات التدخل والإغاثة بكل أنواعها قبل وأثناء الاضطرابات الجوية بالتنسيق وع كطافة خلايا الرصد والدوائر الوزارية المعنية ، وهذا من خلال المخطط العملي المعتمد الذي يضمن التنفيذ الصارم للأشغال اللازمة المتعلقة بصيانة وإعادة تأهيل التجهيزات العمومية. وتقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسطير برنامج لمواجهة الفيضانات عبر العديد من ولايات الوطن، ويتضمن إعادة تهيئة البالوعات التي سد العديد منها، والمجاري المائية وجهر الأودية مع وضع استراتيجية عمل خاصة بالتنسيق مع مختلف القطاعات على رأسها مديريات الري والبلديات وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية والحماية المدنية. ويتكرر مشهد انسداد البالوعات مع كل موسم شتاء، حيث تشهد العديد من المدن والأحياء بوسط وشرق وغرب الوطن بسببها فيضانات كبيرة، ومع سقوط أولى زخات المطر تتحول الشوارع والطرقات إلى بحيرات مائية راكدة تتسبب في شلل حركة المرور وتعطل المواطنين من عمال وموظفين ومتمدرسين من بلوغ أماكن عملهم، وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات التي تتراكم على مستوى المجاري المائية والوديان وتؤدي لارتفاع منسوب المياه فيها بما يمكن أن يهدد سلامة وأمن المواطن.

زين الدين زديغة